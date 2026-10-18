BYD представила флагман Atto 8 з «проривною» швидкою зарядкою, але є нюанс

Новий електромобіль китайського автовиробника BYD Atto 8 дебютував у Європі з батареєю Blade ємністю 115 кВт⋅год, вражаючими показниками запасу ходу за циклом WLTP та 9-хвилинною швидкою зарядкою за певних умов.

Про пише Motor1.com.

На Паризькому автосалоні (Paris Motor Show) BYD представила цифру, на яку більшість виробників електромобілів не наважилися б: 9 хвилин.

Саме стільки часу, за даними автовиробника, потрібно новому Atto 8, щоб зарядитися з майже розрядженої батареї до повної, за умови підключення до правильного зарядного пристрою.

Atto 8 — перший семимісний електричний флагман BYD

Atto 8 — перший семимісний електричний флагман BYD для Європи, побудований на базі батареї Blade другого покоління ємністю 115 кВт⋅год.

Він з’явиться в європейських автосалонах у першому кварталі 2027 року, і його характеристики настільки ж вражають, як і заявлені показники зарядки, зазначає видання.

Найбільший та найдорожчий кросовер BYD у Європі

Компанія BYD представила Atto 8 — найбільший та найдорожчий кросовер (SUV) бренду в регіоні.

Довжина кросовера становить приблизно 5 метрів, ширина — приблизно 2 метри, а висота — приблизно 1,8 метра, що ставить його в число найбільших трирядних кросоверів, що продаються в Європі.

BYD Atto 8

Усередині BYD розмістила панорамний скляний дах площею приблизно 2,4 квадратного метра та 15,6-дюймовий центральний сенсорний екран — технології, що стали стандартом для флагманських позашляховиків.

Виконавчий віце-президент BYD Стелла Лі назвала цю модель підтвердженням концепції ширших амбіцій бренду, назвавши Atto 8 «ідеальним прикладом» втілення інтелектуальних технологій у реальність.

Салон BYD Atto 8

Семимісне компонування поміщає Atto 8 у переповнений сегмент європейських трирядних електромобілів, включаючи Skoda Peaq.

BYD робить ставку на те, що розмір батареї та швидкість заряджання, а не тільки гнучкість компонування сидінь, стануть тим, що виділить її флагманську модель серед конкурентів.

Поширена помилка покупців будь-яких трирядних електромобілів — це припущення, що сім сидінь означають, що сім дорослих комфортно розмістяться у дальній подорожі.

Третій ряд сидінь у автомобілях такого розміру, як правило, найкраще підходить для дітей чи коротких поїздок, незалежно від марки, пише видання.

Які є конфігурації

BYD пропонує Atto 8 у двох конфігураціях. Версія Design із заднім приводом розвиває потужність 455 кінських сил, розганяється до 100 км/год приблизно за 5,8 секунди та має заявлений запас ходу за циклом WLTP у 640 км.

BYD Atto 8 доступний у двох конфігураціях

Версія Excellence з повним приводом жертвує частиною запасу ходу заради швидкості. Два електродвигуни сумарно розвивають потужність 764 к.с. і крутний момент приблизно 774 Нм.

BYD заявляє, що розгін до 100 км/год займає всього 4,6 секунди, що більш ніж на три секунди швидше, ніж у задньопривідної моделі, хоча заявлений запас ходу по циклу WLTP знижується до 500 км.

Швидка зарядка, але є нюанс

Головна характеристика — швидка зарядка. BYD стверджує, що Atto 8 може зарядитися з 10% до 70% за п’ять хвилин та з 10% до 97% за дев’ять хвилин.

Лі назвала це «проривом для електромобілів, на який усі чекали», порівнявши швидкість зарядки із заправкою бензобака.

BYD Atto 8 заряджається з 10% до 70% за п’ять хвилин та з 10% до 97% за дев’ять хвилин.

Ці цифри супроводжуються умовами, які BYD «не вказує у заголовку».

Для досягнення дев’ятихвилинного результату потрібна батарея Blade другого покоління у парі із спеціальними зарядними пристроями BYD Flash потужністю до 1500 кіловат.

При підключенні до швидкої зарядної станції стороннього виробника потужність Atto 8 буде обмежена можливостями цієї мережі.

Ця різниця важлива, оскільки BYD планує встановити лише 3000 станцій Flash по всій Європі до кінця 2027 року.