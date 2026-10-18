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Jaguar готує новий електричний кросовер, який не конкуруватиме з Range Rover

Технології&Авто
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Jaguar Type 01
Jaguar Type 01
Британський автовиробник Jaguar розробляє другу модель у межах масштабного перезапуску бренду, який планує повністю перейти на електромобілі преміального сегмента. Новинка може отримати назву Type 02 та з’явитися до 2030 року.
Про це повідомляє Autoblog із посиланням на Automotive News та carsales.
Керуючий директор Jaguar Родон Гловер підтвердив, що компанія вже планує наступний автомобіль, однак спочатку зосередиться на запуску електричної моделі Type 01.
«Найближчим пріоритетом Jaguar є виведення Type 01 на ринок. Щойно це буде зроблено, ми представимо другий автомобіль. Наступна модель з’явиться до 2030 року», — заявив Гловер.

Що відомо про майбутній електромобіль

За попередньою інформацією, друга модель Jaguar буде електричним кросовером із підвищеним кузовом, який забезпечить більшу практичність у повсякденному використанні порівняно з низьким Type 01.
Водночас компанія не планує позиціонувати новинку як прямого конкурента Range Rover.
Очікується, що автомобіль використовуватиме електричну платформу Jaguar Electric Architecture (JEA), яка також лежить в основі першої моделі нового покоління.
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Дизайн кросовера має зберегти характерні риси оновленого стилю бренду.
За даними carsales, новинку можуть представити вже у 2028 році. Це відбудеться після початку постачання Type 01 покупцям, яке заплановане на другу половину 2027 року. Водночас офіційну дату презентації другого електромобіля Jaguar поки не оголошено.
Jaguar прагне закріпитися в сегменті ексклюзивних електромобілів класу люкс, зробивши ставку на дизайн, преміальність та обмежені обсяги продажів замість масового виробництва.
За матеріалами:
УНН
АвтоЕлектромобіліКросовер
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