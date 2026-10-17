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Amazon представив кілька нових ШІ-гаджетів

Технології&Авто
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Amazon
Amazon
Американська компанія Amazon презентувала два нові пристрої серії Bee зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє CNBC.
Один із нових пристроїв — Bee Frontier. Це вдосконалена версія наявного пристрою від Amazon, який можна носити на зап’ясті або прикріплювати до одягу.
Bee Frontier
Bee Frontier
Як і попередні версії серії, Bee Frontier працює до семи днів без підзарядки. Його ціна становить 75 доларів США, тоді як попередня модель коштувала 50 доларів США.
Компанія Amazon також представила пристрій Bee Eclipse вартістю 100 доларів США.
Він працює так само, як і інші пристрої лінійки Bee, але замість того, щоб його носити на собі, цей ґаджет розміром із кредитну картку кріпиться за допомогою магніту до задньої панелі смартфона.
Bee Eclipse
Bee Eclipse
Bee Frontier надійшов у продаж у четвер, 15 жовтня, тоді як Bee Eclipse «з'явиться незабаром».
У липні 2025 року компанія Amazon придбала стартап Bee із Сан-Франциско, відомий своїм браслетом, який постійно «слухає» навколишні звуки.
Браслети Bee оснащені штучним інтелектом і мікрофонами, здатними записувати, розшифровувати й аналізувати розмови.
За матеріалами:
Укрінформ
ШІAmazon
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