У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта руху російських ракет і дронів

В офіційному застосунку «Повітряна тривога» українці зможуть скористатися картою орієнтовного руху ворожих дронів та ракет.

Згідно зі словами Корецького, це спільний проєкт Мінцифри, Міноборони, Повітряних сил та українських IT-компаній. Оновлювати застосунок для доступу до нової функції не потрібно.

Чому не можна орієнтуватися лише на карту

Прем’єр наголосив, що карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі, тому у разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

При цьому, за даними МОУ, нова функція відображає різні типи повітряних цілей, зокрема: крилаті ракети, «Бандеролі» та безпілотники типу «шахед».

Зазначається, що користувачі також можуть збільшувати масштаб карти, вмикати сітку з комірками 10×10 км і теплову карту «Підвищена небезпека», щоб краще орієнтуватися в напрямках руху цілей.

Міноборони організувало передачу даних від Повітряних Сил до застосунку «Повітряна тривога». Оновлення відповідає на запит громадян одержувати більше інформації про загрози. Його мета — допомогти краще розуміти небезпеку та усвідомлено реагувати на сигнали повітряної тривоги — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що інформація може надходити із затримкою, а сама карта показує не всі загрози.

Зокрема, на ній не відображаються балістичні ракети та цілі, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год.

У відомстві закликають не використовувати карту для оцінювання того, чи безпечно залишати укриття.