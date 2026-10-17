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У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта руху російських ракет і дронів

Технології&Авто
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У застосунку "Повітряна тривога" зʼявилась нова функція
У застосунку "Повітряна тривога" зʼявилась нова функція, Фото: Міноборони
В офіційному застосунку «Повітряна тривога» українці зможуть скористатися картою орієнтовного руху ворожих дронів та ракет.
Про це повідомляють прем’єр-міністр Сергій Корецький та пресслужба Міноборони.
Згідно зі словами Корецького, це спільний проєкт Мінцифри, Міноборони, Повітряних сил та українських IT-компаній. Оновлювати застосунок для доступу до нової функції не потрібно.

Чому не можна орієнтуватися лише на карту

Прем’єр наголосив, що карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі, тому у разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.
При цьому, за даними МОУ, нова функція відображає різні типи повітряних цілей, зокрема: крилаті ракети, «Бандеролі» та безпілотники типу «шахед».
Зазначається, що користувачі також можуть збільшувати масштаб карти, вмикати сітку з комірками 10×10 км і теплову карту «Підвищена небезпека», щоб краще орієнтуватися в напрямках руху цілей.
Міноборони організувало передачу даних від Повітряних Сил до застосунку «Повітряна тривога». Оновлення відповідає на запит громадян одержувати більше інформації про загрози. Його мета — допомогти краще розуміти небезпеку та усвідомлено реагувати на сигнали повітряної тривоги
— йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що інформація може надходити із затримкою, а сама карта показує не всі загрози.
Зокрема, на ній не відображаються балістичні ракети та цілі, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год.
У відомстві закликають не використовувати карту для оцінювання того, чи безпечно залишати укриття.
Також вказується, що відсутність позначок не означає, що небезпеки немає, а зникнення цілі з карти не свідчить про завершення загрози.
За матеріалами:
Слово і Діло
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