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Hyundai представила оновлений Bayon з новою гібридною версією (фото)

Технології&Авто
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Уперше в історії моделі з'явилася гібридна силова установка
Уперше в історії моделі з'явилася гібридна силова установка, Фото: Hyundai
Південнокорейська компанія Hyundai представила нове покоління компактного кросовера Bayon на Паризькому автосалоні. Модель отримала повністю оновлений дизайн, модернізований салон і розширену лінійку силових установок, до якої вперше увійде повноцінна гібридна версія. У Європі новинка з’явиться в дилерських центрах на початку 2027 року.
Про це пише «Кореспондент».
Новий Bayon суттєво відрізняється від попередника, представленого у 2021 році.
Дизайн автомобіля розробили відповідно до стилістичної концепції Art of Steel, яку також використовують у новому поколінні Hyundai Tucson.
Передня частина кросовера отримала денні ходові вогні характерної форми, що нагадують хокейні ключки, підняту лінію капота та масивні колісні арки.
На задній частині авто написали назву моделі
На задній частині авто написали назву моделі
На задній частині назву моделі написали великими літерами під емблемою Hyundai. Завдяки цим змінам автомобіль має більш виразний і масивний вигляд порівняно з попереднім поколінням.
Уперше для Bayon запропонують спортивне виконання N Line. Воно передбачає спеціальний обвіс кузова, 18-дюймові колісні диски та два патрубки вихлопної системи. В інтер’єрі такої версії з’являться червоне оздоблення швів і металеві накладки на педалі.
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Салон Hyundai Bayon
Салон Hyundai Bayon
Габарити кузова в матеріалі не уточнюються, однак колісна база збільшилася на 20 мм і тепер становить 2600 мм, що має забезпечити більше простору в салоні.
Серед доступного обладнання — два дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма кожен, камери кругового огляду, вентиляція сидінь і панорамний дах.
Hyundai Bayon
Hyundai Bayon
Попри більш позашляхову зовнішність, усі версії Bayon матимуть передній привід. Повнопривідної модифікації не буде.
Базовим двигуном стане трициліндровий турбований бензиновий агрегат T-GDI об’ємом 1,0 л потужністю 90 к. с. Його можна буде поєднати із шестиступеневою механічною коробкою передач або семиступеневою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням.
В інтер’єрі Hyundai Bayon з’являться червоне оздоблення швів
В інтер’єрі Hyundai Bayon з’являться червоне оздоблення швів
Також запропонують потужнішу версію цього двигуна, яка розвиває 115 к. с. і доступна з тими самими типами трансмісій. За даними виробника, розгін від 0 до 100 км/год у такому виконанні займає 10,8 секунди проти 14,1 секунд у базової модифікації.
Головним технічним нововведенням стане гібридна силова установка 1.6 HEV потужністю 138 к. с. Вона працюватиме виключно в парі із шестиступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням.
Салон Hyundai Bayon
Салон Hyundai Bayon
Водій зможе змінювати рівень рекуперативного гальмування за допомогою підкермових пелюсток. Система дає змогу регулювати інтенсивність уповільнення автомобіля під час повернення енергії до акумулятора.
Водночас гібридне обладнання займатиме частину багажного відділення, тому його об’єм може бути меншим, ніж у бензинових модифікацій.
Масу автомобіля та динамічні характеристики гібридної версії Hyundai поки не оприлюднила.
Продажі нового Bayon у Європі мають розпочатися на початку 2027 року.
За матеріалами:
Корреспондент.net
АвтоГібрид
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