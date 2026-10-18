Apple нарешті представить MacBook з сенсорним екраном

У жовтні компанія Apple має намір представити оновлений MacBook Pro з сенсорним екраном. Новий MacBook Pro матиме як сенсорні дисплеї, так і OLED-екрани, а сам гаджет нарешті з’явиться після значної затримки — вперше його анонсували ще на початку 2023 року, пообіцявши випуск на кінець 2025 року.

Про це повідомляє інсайдер з Bloomberg Марк Гурман.

«Але пріоритети змінилися, і розвиток ланцюжка поставок зайняв більше часу, ніж очікувалося. Тільки зараз він готовий», — зазначив Гурман.

Що відомо про новий гаджет

Нові ноутбуки від Apple також отримають Dynamic Island, схожий на той, що у iPhone, та оновлену версію macOS Golden Gate, розроблену для кращої підтримки сенсорного введення — подібно до оновлення iOS в iPhone Duo для цього нового форм-фактора.

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Планується, що MacBook Pro також будуть значно легшими, хоча й не помітно тоншими.

Нові 14-дюймові та 16-дюймові ноутбуки високого класу під кодовими назвами K114 та K116 стануть центральними продуктами наступної великої презентації Apple, яка попередньо запланована на вівторок, 27 жовтня.

Які ще новинки перезентують

Окрім того, Марк Гурман оприлюднив низку подробиць щодо нового продукту Apple у сфері «розумного дому».

Центральним елементом є новий центр «розумного дому» під назвою HomeView. Оснащений дисплеєм і чіпом A18, продукт по суті служить командним центром Siri для дому на базі Apple.

Доповнюють його два інші пристрої: оновлений HomePod mini з чіпом S10, який розширює голосове керування, відтворення музики та інші функції по всьому будинку, і нова телеприставка Apple TV зі стандартним чіпом A19.

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HomeView випускатиметься у двох версіях: настільна модель з металевою основою для динаміка та настінна версія з плоскою квадратною основою, яка кріпиться до стіни під дисплеєм.

При цьому у своїй концепції «розумного дому» Apple робить ставку на низку аксесуарів сторонніх виробників, які підключаються до HomeView та якими можна керувати через Siri.

Завдяки партнерству з LG Electronics компанія допомогла розробити та спроектувати розумний дверний дзвінок, замок, термостат і датчик температури, а також камери безпеки для внутрішніх і зовнішніх приміщень і камеру-прожектор.

Apple також співпрацює зі Schneider Electric SE над пристроями, пов’язаними з енергоспоживанням, для європейського ринку.