Apple скорочує замовлення компонентів для iPhone 18 Pro через слабкий попит

Apple просить своїх постачальників скоротити виробництво компонентів iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max в обсязі від 15% до 20%. Причиною є падіння попиту на тлі зростання цін на пам’ять.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на власні джерела.

Відання підтверджує, що попит на обидва iPhone 18 Pro виявився слабшим, ніж був свого часу на торішні моделі. Однак звіт зазначає, що менша популярність нового покоління навряд чи сильно зашкодить доходам Apple, оскільки новинки є на 10% дорожчими.

Apple скорочує замовлення у постачальників

У повідомленні йдеться, що Apple звернулася до різних постачальників із проханням скоротити виробництво iPhone 18 Pro максимум на 20%.

Розмір скорочення залежить від постачальника. Два виробники компонентів заявили, що у жовтні замовлення були скорочені щонайменше на 15% порівняно з початковим замовленням.

Постачальники відчувають занепокоєність через рішення Apple. Зазвичай з випуском нових моделей замовлення зростає, але цього разу відбулося навпаки.

Чому попит на iPhone 18 Pro міг знизитися

Зростання цін на пам’ять навряд стало єдиною причиною слабкої цікавості користувачів. Багато хто вважає це покоління iPhone прохідним, а зміни на краще — недостатніми, порівняно зі зростанням ціни на $100.

Також лінійка iPhone 18 Pro стикається з технічними негараздами на старті. Перші власники повідомляють про проблеми зі зв’язком, котрі, за визнанням Apple, не підлягають ремонту.