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ChatGPT зможе переглядати відкриті вкладки Chrome у режимі чату

Технології&Авто
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OpenAI вдосконалила роботу з ChatGPT
OpenAI вдосконалила роботу з ChatGPT
OpenAI випустила оновлення для розширення ChatGPT для Google Chrome, яке дозволить чатботу переглядати відкриті вкладки просто із режиму чату, а також виконувати завдання безпосередньо у браузері.

Що змінилося в роботі ChatGPT у Chrome

Відтепер у режимі чату ChatGPT зможе переглядати відкриті вкладки Chrome та збирати інформацію з різних сайтів, щоб надавати точніші відповіді.
Водночас під час активації режиму Work чатбот зможе вже прямо взаємодіяти з ними: наприклад, заповнювати форми, надсилати повідомлення, завантажувати файли або ж впорядковувати відкриті сторінки за групами.
На додачу OpenAI вдосконалила роботу з ChatGPT безпосередньо у вкладці браузера на бічній панелі. Весь функціонал чатбота доступний прямо в Chrome: можна поставити питання в чаті, доручити завдання або переглянути історію запитів без переходу в основний застосунок.

Які завдання може виконувати чатбот

OpenAI наводить кілька сценаріїв роботи з оновленнями, які включають порівняння товарів за цінами та характеристиками, пояснення статті «простими словами», групування вкладок за темами, заповнення форми на реєстрацію до лікаря із подальшим додаванням дати до календаря або ж складання таблиці з огляду на інформацію із відкритих вкладок і створення відповідної чернетки до листа.
За матеріалами:
mezha.media
ChatGPTЧат ботШІ
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