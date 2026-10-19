ChatGPT зможе переглядати відкриті вкладки Chrome у режимі чату

OpenAI випустила оновлення для розширення ChatGPT для Google Chrome, яке дозволить чатботу переглядати відкриті вкладки просто із режиму чату, а також виконувати завдання безпосередньо у браузері.

Що змінилося в роботі ChatGPT у Chrome

Відтепер у режимі чату ChatGPT зможе переглядати відкриті вкладки Chrome та збирати інформацію з різних сайтів, щоб надавати точніші відповіді.

Водночас під час активації режиму Work чатбот зможе вже прямо взаємодіяти з ними: наприклад, заповнювати форми, надсилати повідомлення, завантажувати файли або ж впорядковувати відкриті сторінки за групами.

На додачу OpenAI вдосконалила роботу з ChatGPT безпосередньо у вкладці браузера на бічній панелі. Весь функціонал чатбота доступний прямо в Chrome: можна поставити питання в чаті, доручити завдання або переглянути історію запитів без переходу в основний застосунок.

Які завдання може виконувати чатбот