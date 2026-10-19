Google почала продавати смартфони Samsung і Pixel через Play Store в окремих країнах

Немає підтвердження, що новий розділ із повноцінним каталогом пристроїв Samsung і Google стане доступним в Україні

Google розширює можливості свого магазину застосунків Play Store: у деяких регіонах з’явився розділ Shop devices, через який можна перейти до купівлі смартфонів та інших пристроїв. Окрім власних продуктів Pixel, компанія пропонує окремі моделі Samsung Galaxy.

Які пристрої з’явилися в Play Store

Новий розділ Shop devices розташований у меню облікового запису Google Play. Він відкриває каталог пристроїв, доступних для придбання через Google Store. Асортимент залежить від регіону, тому перелік товарів може відрізнятися для користувачів із різних країн.

Серед представлених пристроїв:

Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26 Ultra;

Samsung Galaxy Z Flip 8;

Google Pixel 11, Pixel 11 Pro і Pixel 11 Pro Fold;

Google Pixel 10a;

Google Pixel Watch 4 і Samsung Galaxy Watch 8;

Google TV Streamer.

Перелік моделей може відрізнятися залежно від країни та етапу розгортання нової функції. За даними GSMArena, у деяких регіонах доступні смартфони Samsung, тоді як в інших представлені переважно пристрої Google Pixel.

Купівля відбувається через Google Store

Попри появу каталогу безпосередньо в Play Store, оформити покупку можна через Google Store. Play Store слугує відправною точкою для пошуку пристроїв і переходу до їх замовлення, тож користувачам не потрібно самостійно шукати інтернет-магазин.

Згідно з довідковою інформацією Google, на такі покупки поширюються умови продажу пристроїв у Google Store, а не правила оплати цифрових товарів у Google Play. Покупці також можуть використовувати доступні в Google Store способи оплати, а за відповідних умов — скористатися знижками або бонусами.

Водночас на момент появи нового розділу пристрої пропонували за звичайними цінами. Масових знижок спеціально для покупців через Play Store не виявлено. В окремих випадках користувачам можуть бути доступні бонуси Google One або можливість використати раніше накопичений кредит Google Store — залежно від чинних умов відповідної програми.

Навіщо Google продає пристрої Samsung

Поява смартфонів Samsung у каталозі Google привертає увагу: компанія фактично розширює асортимент власного торговельного майданчика продукцією іншого виробника пристроїв на Android.

Такий підхід може спростити купівлю смартфонів для людей, які регулярно користуються Play Store. Крім того, Google отримує додатковий канал просування апаратних продуктів, а Samsung — можливість залучити покупців через сервіс, яким користуються власники пристроїв на Android.

Однак офіційних подробиць про комерційну угоду між компаніями поки немає. Невідомо, чи планує Google додавати до каталогу пристрої інших виробників і чи поширить доступ до нового розділу на нові ринки.

Чи буде Shop devices доступний в Україні

Поки немає підтвердження, що новий розділ із повноцінним каталогом пристроїв Samsung і Google стане доступним в Україні. Можливості придбання залежать від регіону, а Google Store не забезпечує однакових умов продажу в усіх країнах.

Для українських покупців поява такої функції насамперед свідчить про зміну підходу Google до продажу пристроїв, а не про автоматичне розширення офіційної роздрібної торгівлі. Навіть якщо розділ з’явиться в застосунку, доступність конкретних моделей, доставлення та гарантійне обслуговування залежатимуть від умов магазину для України.