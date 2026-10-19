Opel Astra подешевшав на 1600 євро: що входить у нову комплектацію (фото)

Компанія Opel знизила стартову ціну хетчбека Astra на 1600 євро, представивши нову базову комплектацію Start. Тепер модель, яка конкурує з Volkswagen Golf, коштує від 31 890 євро в гібридному виконанні.

Щоб зробити автомобіль доступнішим, виробник повернувся до простішого рішення в дизайні коліс, але зберіг чимало сучасного обладнання, пише CarScoops.

Що залишилося в оснащенні

Найпомітніша зовнішня відмінність нової комплектації — 16-дюймові сталеві диски зі спицевими ковпаками та шинами з високим профілем. Вони нагадують автомобільний дизайн 1990-х років. В іншому Astra Start майже не відрізняється від дорожчої версії Edition: автомобіль має світлодіодну оптику, передню панель Opel Vizor із підсвічуванням, рельєфні бампери та задній спойлер.

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У базову ціну також входить кузов у кольорі Denim Blue («джинсово-синій»). За інші кольори доведеться доплатити.

Попри нижчу ціну, оснащення салону залишилося досить багатим. Astra Start отримала цифрову панель приладів із двома 10-дюймовими дисплеями, сидіння Intelli-Seats із шестипозиційним регулюванням, автоматичний клімат-контроль, запуск двигуна без ключа, світлодіодне освітлення салону та аудіосистему з чотирма динаміками й підтримкою DAB+.

До стандартного обладнання також входять європейський комплекс систем допомоги водієві ADAS і передні та задні датчики паркування. Камери заднього виду немає, але її відсутність частково компенсує додатковий пакет Start Comfort Pack. Він передбачає теплоізоляційне скло, дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням і центральний підлокітник. Для універсала Sports Tourer до пакета також входять рейлінги на даху.

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Двигуни, ціни та доплати за опції

У лінійці Opel Astra більше не пропонують механічну коробку передач. Покупцям доступні три варіанти силових установок:

М’який гібрид (MHEV) — 1,2-літровий турбодвигун потужністю 143 к.с. із 6-ступінчастою роботизованою коробкою передач із двома зчепленнями.

Дизель — двигун потужністю 130 к.с. у парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Електрична версія Astra Electric — мотор потужністю 154 к.с. та акумулятор ємністю 55,4 кВт·год. Запас ходу становить до 454 км за циклом WLTP.

Початкова ціна гібридного хетчбека Astra Start — 31 890 євро, що на 1600 євро менше, ніж раніше. Водночас додаткові опції можуть збільшити вартість автомобіля. Інший колір кузова коштує 750 євро, пакет Comfort — від 500 до 650 євро, а заміна сталевих дисків на 16-дюймові легкосплавні з всесезонними шинами — ще 800 євро.