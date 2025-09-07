Tesla представила нову Model Y Performance (фото, відео) Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

Tesla анонсувала нову версію електрокросовера Model Y Performance у Європі. Спортивна модифікація отримала адаптивну підвіску, більший центральний екран та підвищену продуктивність.

Про це повідомляє InsideEVs.

Model Y Performance оснащений двома електродвигунами та розганяється від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди, максимальна швидкість — 250 км/год.

Автономність за циклом WLTP складає 580 км, що лише на 6 км менше за версію Long Range AWD. Також порівняно з Long Range AWD, Performance досягає 100 км/год на 1,3 секунди швидше і має на 49 км/год більшу максимальну швидкість.

Кліренс цієї моделі становить 151 мм, тобто на 16 мм менше, ніж у версії Long Range AWD. Вага — 2 033 кг, що на 36 кг більше, ніж у стандартної двомоторної версії.

Адаптивна підвіска змінює жорсткість залежно від дорожніх умов та стилю водіння і підтримує кілька режимів керованості, тоді як інші версії Model Y використовують демпфери з фіксованою характеристикою.

Екстер’єр спортивної версії отримав більш агресивний обвіс, задній спойлер і 21-дюймові диски Arachnid 2.0 — найбільші серед доступних для Model Y.

Салон моделі оснащений 16-дюймовим Ultra HD екраном (замість 15,4 дюйма в інших версій), спортивними передніми сидіннями з електричним регулюванням, підігрівом та вентиляцією, карбоновими вставками та 16-колонною аудіосистемою.

Сидіння мають додаткове подовження для стегон, а центральний екран підтримує нові функції відображення інформації про авто та медіа.

Перші європейські поставки Model Y Performance почнуться у вересні. Базова ціна — €61 990, що на €9 000 більше за Long Range AWD. Інформації про старт продажів у США поки немає.

