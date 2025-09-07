Xiaomi відкликає 146 тис. повербанків
Компанія Xiaomi відкликає партію своїх зарядних пристроїв у Китаї. Йдеться про понад 146 тис. повербанків PB2030MI.
Про це повідомляє NotebookCheck.
За словами компанії, таке відкликання пов’язане з високими ризиками для безпеки користувачів.
Під загрозою перебувають повербанки потужністю 33 Вт та ємністю 20 тис. мАг, які випускалися з серпня 2024-го по вересень 2024-го.
Які саме ризики містить повербанк Xiaomi PB2030MI, у компанії не розповіли, проте ймовірно, що вони мають проблеми з акумулятором, який може спалахнути чи вибухнути у руках користувачів.
У Xiaomi також не повідомили, як діяти користувачам таких повербанків в інших країнах.
