0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota фіксує рекордні продажі автомобілів

Технології&Авто
59
Toyota фіксує рекордні продажі автомобілів
Toyota фіксує рекордні продажі автомобілів
У липні компанія Toyota Motor Corp. знову оновила рекорд з виробництва та продажів автомобілів, продовживши успішну серію вже сьомий місяць поспіль.
Про це повідомляє Аutoconsulting.ua.

Де найбільше зростання

Попит у США та Китаї залишається високим, попри торгівельні суперечності у світі.
Читайте також
Загальні продажі Toyota, включно з дочірніми компаніями Daihatsu Motor Co. та Hino Motors Ltd., зросли на 4% у порівнянні з минулим роком і склали 963 796 автомобілів. У Японії продажі знизилися на 2%, натомість на інших ринках зросли на 6%.
Особливо сильними були результати в Північній Америці: продажі брендів Toyota та Lexus підскочили на 20% завдяки попиту на пікапи, позашляховики та гібриди. У Китаї продажі зросли на 5,7%.
Виробництво компанії теж збільшилося. У липні воно зросло на 2,6% і склало 947 943 автомобілі, при цьому падіння на внутрішньому ринку компенсували показники за кордоном.
Читайте також
2025 рік став для Toyota особливо вдалим через високий попит на гібридні авто та поспіх покупців придбати машини до введення мит адміністрацією Дональда Трампа.
Тепер японські автомобілі при імпорті до США обкладаються 15% митом. Це менше, ніж попередні 25%, але все одно є серйозним ударом для автовиробників.

Прогноз прибутку компанії

На початку серпня Toyota знизила прогноз прибутку на рік, попередивши, що тарифи можуть коштувати компанії 1,4 трлн єн (9,5 млрд доларів США).
Тепер очікуваний операційний прибуток становить 3,2 трлн єн за фінансовий рік, що завершиться в березні 2026-го, замість попереднього прогнозу у 3,8 трлн.
Читайте також
Для порівняння, інші японські виробники у липні показали гірші результати. Honda Motor Co. зафіксувала падіння продажів на 7,6% (до 279 727 авто) і зниження виробництва на 7%.
У Nissan Motor Co. продажі, навпаки, трохи зросли — на 0,5% (до 262 745 авто), вперше за 16 місяців вдалося уникнути падіння завдяки різкому зростанню попиту на електромобіль N7 у Китаї (+22%).
Попри успіхи, Toyota та інші японські бренди стикаються з дедалі жорсткішою конкуренцією від виробників електрокарів — насамперед BYD та Tesla.
В Україні Toyota також багато місяців поспіль демонструє лидерські позиції, підтверджуючи титул № 1 на українському ринку.
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems