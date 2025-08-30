Toyota показала недорогий спортивний седан (фото, відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota показала недорогий спортивний седан (фото, відео)

Технології&Авто
15
Toyota показала недорогий спортивний седан (фото, відео)
Toyota показала недорогий спортивний седан (фото, відео), Фото: Toyota
Представлено компактний седан Toyota Yaris Ativ GR Sport. Недорога модель вирізняється яскравим дизайном і витрачає лише 3,4 л на 100 км. Версія GR Sport поповнила лінійку Toyota Yaris Ativ і надходить у продаж за ціною від 23 800 доларів.
Її подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.
4,4-метровий седан Toyota Yaris Ativ — молодший брат Corolla. Варіант GR Sport має виразніший дизайн з агресивнішою передньою частиною, обвісом, дифузором та заднім спойлером. Крім того, встановлені 17-дюймові диски.
У внутрішньому оздобленні використали штучну шкіру та алькантару з яскраво-червоними вставками. На кузові та в салоні з’явилися логотипи GR Sport.
Комплектацію розширили, і вона включає клімат-контроль, 10,1-дюймовий тачскрін, акустику Pioneer та набір систем безпеки.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Седан Toyota Yaris GR Sport отримав нову гібридну установку, яку вже встановлюють на хетчбек Yaris та кросовер Yaris Cross. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор разом розвивають 111 к. с., а витрата пального складає 3,4 л на 100 км.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
До того ж, новий Toyota Yaris Ativ GR Sport має доопрацьовану ходову. Йому переналаштували кермове управління і підвіску, а також встановили нові стабілізатори.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems