ТОП-6 найбільш надійних вживаних авто — Finance.ua
ТОП-6 найбільш надійних вживаних авто

Технології&Авто
Німецька організація TÜV, яка проводить технічний контроль, нещодавно оприлюднила рейтинг найбільш надійних уживаних автомобілів у категорії віком 4−5 років. І результати вразили — деякі популярні моделі показали себе набагато краще за визнані «преміуми».
Перше місце — Volkswagen Golf Sportsvan: лише 4,2% машин цього віку мали серйозні несправності. Непримітний ззовні, але неймовірно функціональний сімейний хетчбек — справжній майстер практичності.
Друге місце — Volkswagen T-Roc: показник 4,5% поломок. Стильний та сучасний компакт-кросовер, який добре себе показує і в місті, і за його межами. Базується на надійній платформі MQB, тож проблем з ремонтом зазвичай не виникає.
Третє місце — Volkswagen T-Cross: всього 4,6% авто мали технічні проблеми. Маленький кросовер, який, попри розміри, витримує чимале навантаження в умовах щоденного міського трафіку.
У топ-6 увійшли також:
Audi Q2 — компактний SUV із фірмовою німецькою якістю;
Mazda CX-3 — японський кросовер, який відомий своєю надійністю та живучістю;
Suzuki Vitara — недорогий, але витривалий варіант для тих, хто шукає баланс ціни і якості.

Довідка Finance.ua:

  • Корейські кросовери здобули популярність завдяки поєднанню доступної ціни та багатого оснащення. Проте на довгій дистанції вони можуть розчарувати корозією кузова. Розповідаємо, які моделі іржавіють найшвидше та де шукати приховані проблеми.
  • Довгий час дизельні кросовери вважалися економічним та практичним вибором для водіїв, які цінують дальність пробігу та потужність. Однак деякі моделі не відповідають очікуванням власників через низьку надійність, високу вартість ремонту та постійні проблеми з двигуном чи трансмісією. Експерти SUV News визначились з п’ятіркою найгірших з них.
Авто
Payment systems