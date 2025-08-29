ТОП-6 найбільш надійних вживаних авто — Finance.ua

ТОП-6 найбільш надійних вживаних авто Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-6 найбільш надійних вживаних авто

Німецька організація TÜV, яка проводить технічний контроль, нещодавно оприлюднила рейтинг найбільш надійних уживаних автомобілів у категорії віком 4−5 років. І результати вразили — деякі популярні моделі показали себе набагато краще за визнані «преміуми».

Перше місце — Volkswagen Golf Sportsvan: лише 4,2% машин цього віку мали серйозні несправності. Непримітний ззовні, але неймовірно функціональний сімейний хетчбек — справжній майстер практичності.

Друге місце — Volkswagen T-Roc: показник 4,5% поломок. Стильний та сучасний компакт-кросовер, який добре себе показує і в місті, і за його межами. Базується на надійній платформі MQB, тож проблем з ремонтом зазвичай не виникає.

Третє місце — Volkswagen T-Cross: всього 4,6% авто мали технічні проблеми. Маленький кросовер, який, попри розміри, витримує чимале навантаження в умовах щоденного міського трафіку.

У топ-6 увійшли також:

Audi Q2 — компактний SUV із фірмовою німецькою якістю;

Mazda CX-3 — японський кросовер, який відомий своєю надійністю та живучістю;

Suzuki Vitara — недорогий, але витривалий варіант для тих, хто шукає баланс ціни і якості.

