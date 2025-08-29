Водіїв попередили про штрафи за «неправильну» запаску — Finance.ua

Водіїв попередили про штрафи за «неправильну» запаску
Українські водії повинні бути готові до того, що поліція зараз строго ставиться не лише до основних шин, а й до запасного колеса. Згідно з новими правилами, навіть якщо запаска здається непридатною через 5 років без використання, власник авто може отримати штраф.
Саме ця «несподіванка» може стати катастрофічною, коли станеться аварія через погане зчеплення з дорогою, пише inkorr.
Розмір штрафів
Поліцейські цитують статтю 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. Стягнення за пошкоджену або непридатну «запаску» може сягати від 340 до 510 гривень.
Також навіть можливість відправити авто на штрафмайданчик, що забере додаткові кошти у власника.
Експерти з правознавства підтверджують, що вимоги до запасного колеса такі ж суворі, як і до основних шин. Якщо запаска прострочена чи утратила еластичність, то власник може очікувати штраф від поліції. Тому, догляд за запасним колесом, його зберігання і своєчасна заміна — це важлива складова безпечної їзди.
Креативний підхід поліції до безпеки дорожнього руху включає перевірку не лише основних шин, а й запасного колеса. Водії повинні відразу ж звернути увагу на стан запаски, оскільки її несправність може коштувати дорого як у вигляді штрафів, так і у вигляді аварії через погане зчеплення з дорогою.
