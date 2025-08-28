В Україні почали діяти оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень — Finance.ua

В Україні почали діяти оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень Сьогодні 12:13 — Технології&Авто

В Україні почали діяти оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень

В Україні почали діяти оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень МДП. Про це повідомила Державна митна служба.

Їх застосування забезпечує уніфікований підхід до організації перевезень і сприяє зменшенню адміністративного навантаження на бізнес.

Одним із ключових нововведень стало продовження строку обов’язкової перевірки транспортних засобів. Якщо раніше її потрібно було проходити кожні два роки, то тепер термін збільшено до трьох років.

Відповідно, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами також діятимуть протягом трирічного періоду. Це дозволяє перевізникам зменшити витрати часу та ресурсів на повторні перевірки.

Важливим уточненням стало й визначення чинності свідоцтв у разі закінчення їх строку дії. Якщо перевезення розпочалося до завершення цього строку, документ вважається дійсним аж до моменту доставки вантажу до митниці кінцевого пункту призначення. Такий підхід гарантує безперервність перевезень і знижує ризик виникнення непередбачуваних труднощів на маршруті.

Запроваджені зміни є обов’язковими для України, адже міжнародні договори, ратифіковані нашою державою, мають силу на рівні національного законодавства. Зазначені оновлення вже набули чинності на території нашої держави.

Відомості про внесені поправки вже зареєстровано в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Оновлені правила створюють умови для більшої передбачуваності у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

Вони сприятимуть ефективнішому плануванню діяльності перевізників, зменшенню ризику затримок і підвищенню рівня довіри до української системи митного контролю з боку міжнародних партнерів.

