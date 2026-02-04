Верифікація Starlink: як дізнатися KIT-номер та UTID
У Міністерстві оборони України пояснили, як дізнатися ідентифікатори для свого термінала Starlink, щоб пройти верифікацію
Навіщо це
Як ми повідомляли раніше, Україна запроваджує «білий список» для терміналів Starlink. Невдовзі в країні працюватимуть лише офіційно зареєстровані пристрої. Це вимушений крок, щоб заблокувати термінали, які російські окупанти незаконно використовують для керування дронами та терору мирного населення.
Де знайти KIT-номер термінала
Щоб Starlink продовжував працювати без перебоїв, необхідно пройти просту процедуру підтвердження. Для цього треба два ключові ідентифікатори: KIT-номер та UTID.
Цей номер є унікальним ідентифікатором вашого комплекту.
- KIT-номер вказаний на транспортній етикетці, що наклеєна на коробці комплекту Starlink.
- Він має вигляд буквено-цифрового коду, наприклад: KIT00000000.
Як дізнатися UTID
Якщо коробка не збереглася, ви можете знайти ідентифікатор термінала (UTID) безпосередньо у мобільному застосунку Starlink.
- Крок 1: Відкрийте меню у верхньому лівому куті сторінки, прокрутіть вниз і натисніть на інформаційну бульбашку з літерою «і», щоб відкрити відомості про термінал.
- Крок 2: У розділі «Starlink» знайдіть рядок з ідентифікатором термінала (ID).
- Важливо: При копіюванні номера не звертайте уваги на літери «ut» на початку (наприклад, якщо вказано ut01000000…, записуйте лише цифри та букви після них).
Ці дані допоможуть швидко внести ваш пристрій до переліку дозволених і забезпечити стабільний зв’язок
Також ми писали, як верифікувати свій Starlink через ЦНАП та Дію. Детальні інструкції читайте тут.
