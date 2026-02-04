Яка модель стала автомобілем 2026 року: хто отримав інші нагороди 04.02.2026, 13:12 — Технології&Авто

Автомобіль року

Електромобіль Nissan Leaf 2026 року отримав престижну нагороду Buzz Awards, ставши кращим представником індустрії.

Модель випередила десятки конкурентів, поєднавши доступну ціну з передовими технологіями енергоефективності, пише Top Speed.

Нове покоління Nissan Leaf здобуло перемогу відразу у двох номінаціях — як найкращий електромобіль року та як найбільш вигідна бюджетна покупка.

Ціна

Виробник зумів зберегти стартову вартість моделі нижче 30 000 доларів, незважаючи на зростання цін на компоненти та глобальну інфляцію.

Характеристики

Третє покоління популярного електрокара пропонує запас ходу до 488 км за оцінкою EPA. Автомобіль побудовано на архітектурі 400 вольт, що значно пришвидшує процес зарядки, а два порти — NACS та J1772 — роблять підключення зручним для будь-яких пристроїв. Користувачі також відзначають легкість керування та маневреність машини на крутих поворотах.

Салон новинки отримав якісні матеріали обробки та подвійні цифрові екрани. Мультимедійна система інтегрована з екосистемою Google, забезпечуючи безшовну роботу з повсякденними цифровими сервісами. Поєднання комфорту, сучасного інтерфейсу та преміальних елементів виконання перевершує очікування від бюджетного сегмента.

Інші категорії

Переможці у інших категоріях показали різноманітність автоіндустрії. Ford Maverick отримав нагороду як найкращий пікап,

Toyota 4Runner — як кращий кросовер,

Lucid Gravity — як люксовий автомобіль,

Ford Mustang GTD — як спортивне авто,

Hyundai Palisade — найкращий сімейний автомобіль.

MMR За матеріалами:

