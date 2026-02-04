Як і де дорожники ремонтують траси державного значення попри морози (фото) Сьогодні 17:12 — Технології&Авто

ремонтують траси державного значення

Складні погодні умови та значні транспортні навантаження на покриття призвели до створення аварійної ямковості на дорогах загального користування державного значення, зокрема, на дорогах міжнародного значення.

Про це повідомляє Агенство відновлення.

При мінусовій температурі та складних погодних умовах дорожники виконують роботи з ліквідації аварійної ямковості на дорожньому покритті. Виконання таких робіт необхідне для забезпечення безперебійного руху та запобігання подальшого руйнування покриття.

З початку року бригади дорожників ліквідували 7,4 тис. кв. м аварійної ямковості.

Найбільш активно роботи ведуться

в Житомирській, Полтавській, Закарпатській, Київській, Дніпропетровській обл.

Як ремонтують

Взимку ремонтні роботи виконують за допомогою «літих» та холодних асфальтобетонних сумішей. Дані методи дозволяють проводити роботу за низьких температур до -10°C (іноді -15°C).

Тут спеціальні органомінеральні суміші, розроблені саме для морозів. Вони працюють хімічним добавкам, а не високій температурі при укладанні.

В Агенстві нагадали, що експлуатаційне утримання не замінює необхідний системний ремонт дорожнього покриття. В умовах обмежених ресурсів ми змушені зосереджуватися на ямковому ремонті, а не займатися капітальним відновленням.

Наприклад

Автомобільна дорога М-06 була збудована ще у 2012 році. Це одна з найбільш навантажених та складних трас країни. За понад десять років експлуатації сильно зносилося, аномально низькі температури, перепади температури призводять до утворення великої кількості вибоїн, які ремонтують при настанні належних погодних умов.

Фінансування

У 2025 році фінансування на експлуатаційне утримання доріг було скорочено. Наразі фінансування складає 30% від необхідної мінімальної потреби. Майже дві третини цих коштів спрямовуються на прифронтову область — для забезпечення логістики та евакуаційних маршрутів. Решта — на підтримку автошляхів у проїзному експлуатаційному стані.

