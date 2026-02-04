Xiaomi та Ford відповіли на чутки про спільний електрокар
Світова конкуренція на ринку електромобілів настільки загострилася, що навіть чутки без підтверджень миттєво стають інформаційною сенсацією. Саме так сталося цього тижня, коли ЗМІ поширили повідомлення про нібито закриті переговори між Xiaomi та Ford щодо спільного виробництва електрокарів у США.
Обом компаніям довелося публічно реагувати й спростовувати ці заяви.
Про це повідомляє Carscoops.
Інтерес до теми підігріли й попередні висловлювання гендиректора Ford Джима Фарлі. Він неодноразово позитивно відгукувався про китайський автопром і особисто тестував електроседан Xiaomi SU7, залишившись ним задоволений. Такі коментарі лише посилили увагу до того, наскільки уважно американські автовиробники стежать за успіхами Китаю.
Офіційна позиція компаній
Ford відреагував жорстко, назвавши інформацію про можливу співпрацю «повністю вигаданою» і такою, що не має нічого спільного з реальністю. Xiaomi також відкинула будь-які припущення про партнерство.
У заяві китайської компанії наголошується, що вона не продає свої продукти та послуги на ринку США і не веде жодних переговорів про спільні проєкти з Ford Motor Co.
Читайте також
Політичний фактор
Аналітики звертають увагу, що навіть гіпотетична угода між американським та китайським автовиробником була б надзвичайно чутливою з політичного погляду. Така співпраця майже гарантовано привернула б увагу влади у Вашингтоні, адже чинна федеральна політика фактично закриває китайським електромобілям доступ до ринку США через міркування національної безпеки.
Водночас Дональд Трамп висловлював більш гнучкий підхід: попри жорстку риторику щодо торгівлі з Китаєм, він заявляв, що підтримав би будівництво китайських заводів у США, якщо це означало б створення робочих місць для американців.
Поділитися новиною
Також за темою
Xiaomi та Ford відповіли на чутки про спільний електрокар
Найкращий компактний кросовер 2026 року
OpenAI запустила Codex для macOS — застосунок для роботи з кількома ШІ-агентами
Новий Volvo EX60 вирішує головну зимову проблему електрокарів
Що чекає на ринок уживаних автомобілів у 2026 році
Як ЄС посилює регулювання викидів