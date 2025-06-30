Україна вперше підписала угоду про міжнародні автомобільні перевезення з країною Африки — Finance.ua
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Україна вперше підписала угоду про міжнародні автомобільні перевезення з країною Африки

Казна та Політика
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Україна вперше підписала угоду про міжнародні автомобільні перевезення з країною Африки
Україна вперше підписала угоду про міжнародні автомобільні перевезення з країною Африки, Фото: mindev.gov.ua
Україна підписала першу за останні 10 років двосторонню угоду про автомобільне сполучення з іноземною державою — Королівством Марокко. І водночас першу таку угоду з країною Африки. Це відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між державами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
«Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари. Відповідний запит є від вітчизняного бізнесу та перевізників. Угода сприятиме спрощенню умов для перевізників та розвитку нових маршрутів між нашими країнами», — відмітив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.
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Зазначається, що угода визначає правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту. Зокрема, для виконання вантажних перевезень передбачено обмін дозволами. Для цього сторони проведуть засідання змішаної комісії.
Крім того, регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, нерегулярне — після обміну дозволами.
Нагадаємо, 17 червня 2025 року стало відомо, що Європарламент продовжив «транспортний безвіз» з Україною. Проте, євродепутати внесли до Угоди низку змін. Зокрема, водії зобов’язані мати при собі документи, що дозволяють здійснювати міжнародні перевезення. Вони також повинні мати на лобовому склі наклейку, яка підтверджує, що автотранспортні послуги підпадають під дію угоди.
За матеріалами:
УНІАН
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