Рада схвалила законопроєкт, який наближує ринок автоперевезень до стандартів ЄС — Finance.ua

Рада схвалила законопроєкт, який наближує ринок автоперевезень до стандартів ЄС Сьогодні 20:39 — Казна та Політика

Рада схвалила законопроєкт, який наближує ринок автоперевезень до стандартів ЄС

Верховна Рада підтримала в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 4560, що дозволяє адаптувати український ринок послуг автомобільного транспорту до стандартів Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Законопроєкт № 4560 є ключовим для інтеграції українських перевізників до європейського транспортного простору. У першу чергу він спрямований на посилення конкурентоспроможності українських перевізників на ринку послуг ЄС. Окрім цього, схвалені норми дозволяють підвищити рівень та якість надання послуг з перевезень, забезпечити цифровізацію сервісів для перевізників», — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Читайте також Які автобуси купували українські перевізники у 2024 році

Схвалений законопроєкт дозволяє імплементувати норми Регламенту Євросоюзу № 1071/2009 у національне законодавство. Зокрема, йдеться про особливості ліцензування перевізників. Серед них:

механізм «доброї репутації» для компаній, що займаються автомобільними перевезеннями. Тобто для отримання ліцензії та ведення діяльності необхідна буде відсутність звинувачень у тяжких кримінальних злочинах або відсутність санкцій, накладених, зокрема, за тяжкі порушення законодавства стосовно здійснення автомобільних перевезень;

відповідне фінансове становище для запуску та управління компаніями, що здійснюють перевезення. Це може банківська гарантія або страхування;

професійна компетентність менеджерів управителів транспортних компаній.

Читайте також Скільки пасажирів перевезли українські авіакомпанії минулого року

Поширюватимуться зазначені вимоги на перевізників, що виконують міжнародні перевезення вантажів, пасажирів або ж внутрішні перевезення пасажирів чи небезпечних вантажів.

Законопроєкт також передбачає, що вся інформація щодо автомобільного перевізника буде акумулюватись за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту (ЄКІС).

Важливою умовою імплеметації законопроєкту є перехідний період в один рік. Це означає, що норми законопроєкту наберуть чинності через один рік після публікації підписаного закону. Таким чином, підтверджувати оновлені ліцензійні умови потрібно буде, коли законопроєкт набере чинності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.