Які автобуси купували українські перевізники у 2024 році — Finance.ua

Які автобуси купували українські перевізники у 2024 році Сьогодні 07:30 — Технології&Авто

Упродовж 2024 року українські перевізники придбали 8080 нових та вживаних автобусів. Це на 13,4% менше відносно обсягів 2023 року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 6231 шт., що склало 77,1% від загальної кількості.

З-за кордону привезли 10,2% вживаних автобусів, або 826 шт.

Також у 2024 році вперше зареєстрували 1023 нових автобусів: 834 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (10,3%), решта 189 шт. (2,3%) прибули із-за кордону.

Лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, яких купили 1855 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто. На другому місці БАЗ «Еталон» А079 з результатом 520 од. На третьому — «Богдан» А-092 (431 шт.).

У сегменті вживаних автобусів, привезених з-за кордону, лідером стали теж машини на базі Mercedes-Benz Sprinter (161 шт.). Друге місце посіли Mercedes-Benz Citaro (64 шт.), третє — голландські автобуси VDL Ambassador, таких прибуло 57 шт.

Першість у підсегменті нових автобусів здобув БАЗ А081 «Еталон» з підсумком 251 шт. Другий у цьому заліку Богдан/Ataman А-093, з підсумком 195 проданих машин. Замикають «трійку» автобуси на базі Ford Transit, зі 140 реєстраціями.

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