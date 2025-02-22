Скільки пасажирів перевезли українські авіакомпанії минулого року — Finance.ua
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Скільки пасажирів перевезли українські авіакомпанії минулого року

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Скільки пасажирів перевезли українські авіакомпанії минулого року
Скільки пасажирів перевезли українські авіакомпанії минулого року, Фото: freepik
У 2024 році українські авіакомпанії перевезли 480 тис. пасажирів, здійснивши 5,6 тис. міжнародних комерційних рейсів.
Такі дані у звіті про діяльність за 2024 рік оприлюднила Державна авіаційна служба України.

Авіапарк та спеціалізовані польоти

Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом 2024 року до експлуатації залучалися 119 повітряних суден з чинними сертифікатами перегляду льотної придатності (ARC).
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Вони виконували комерційні повітряні пасажирські та вантажні перевезення у межах всесвітньої програми WFP за контрактами Місії ООН в країнах Африки, польоти з водозливними пристроями для гасіння лісових пожеж, польоти вертольотів з вантажем на зовнішній підвісці, аерофото- та кінозйомки.

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Крім цього, 26 суб’єктів авіаційної діяльності мають сертифікат на комерційне перевезення пасажирів та вантажу та/або повноваження на спеціалізовану комерційну експлуатацію з високим ступенем ризику.
Протягом 2024 року авіакомпанії здійснили 5,6 тис. комерційних рейсів, що на 3,4% менше, ніж у 2023 році. За вказаний період було перевезено 480 тис. пасажирів (+13,7% до показника 2023 року) та 31,4 тис. т вантажів і пошти (-26,5%).
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Як наголосили у Державіаслужбі, у зв’язку із військовою агресією рф та на підставі регулярної оцінки загроз та ризиків цивільної авіації повітряний простір України впродовж 2024 року був закритий для використання цивільними повітряними суднами, окрім тих, що отримали дозвіл Генерального штабу Збройних сил України на виконання польотів.
Обслуговування повітряного руху України не надавалось. Підготовка до відновлення обслуговування повітряного руху проводиться відповідно до окремого плану.

Довідка Finance.ua:

  • авіакомпанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів;
  • Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що Трамп може завершити війну з росією. Майкл О’Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, заявив, що Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни;
  • Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.
За матеріалами:
Укрінформ
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