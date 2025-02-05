Авіакомпанія заборонила пасажирам перевозити повербанки в ручній поклажі — Finance.ua
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Авіакомпанія заборонила пасажирам перевозити повербанки в ручній поклажі

Світ
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Південнокорейська авіакомпанія Air Busan заборонила пасажирам перевозити повербанки в багажі на верхній полиці після того, як сильна пожежа знищила один з її літаків на злітно-посадковій смузі наприкінці січня 2025 року.
Як пише The Independent, влада Південної Кореї почала розслідування пожежі, але причину поки не встановлено. Утім, за словами експертів, авіакатастрофи майже завжди спричинені сукупністю факторів.
Зазначається, що тепер ручна поклажа пасажирів, перевірена під час посадки, яка не містить зовнішніх акумуляторів, буде позначена і потім дозволена до перевезення в багажних відсіках на верхній полиці. Заходи почнуть діяти в п’ятницю, 7 лютого 2025 року, на пробних маршрутах, а потім будуть поширені на всі рейси.
Проте пасажири все ж зможуть узяти на борт свої портативні зарядні пристрої, проте їх потрібно буде тримати при собі, щоб можна було швидко виявити й усунути перегрів, дим або загоряння.
Air Busan заявила, що зміни, які також включатимуть додаткову протипожежну підготовку екіпажу та обладнання для локалізації пожежі на борту, були спричинені збільшенням кількості зовнішніх акумуляторів, що перегріваються.

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За матеріалами:
УНІАН
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