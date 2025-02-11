Польська авіалінія LOT запускає щоденні рейси з Кракова до Парижа — Finance.ua

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Польська авіалінія LOT запускає щоденні рейси з Кракова до Парижа

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Польська авіалінія LOT запускає щоденні рейси з Кракова до Парижа
Польська авіалінія LOT запускає щоденні рейси з Кракова до Парижа
Із 31 березня польська авіакомпанія LOT розпочне щоденні прямі рейси Краків-Париж. Вони будуть виконуватися в аеропорту Орлі, який розташований ближче до Парижа, ніж основний аеропорт французької столиці імені Шарля-де-Голля.
Про це пише Avianews.
Новий рейс може бути цікавий громадянам України, оскільки до Кракова можна дістатися з Києва чи Львова поїздом тільки з однією пересадкою в Перемишлі.

Ціни на квитки

Найдешевші квитки економ-класу Краків — Париж (Орлі) можна купити за ціною від $150 в обидва кінці. Найнижчий тариф включає перевезення тільки ручної поклажі, вага якої не повинна перевищувати 8 кг.

Розклад рейсів

Розклад передбачає щоденний виліт із Кракова до Парижа о 17:10 та повернення назад о 20:25. Час у дорозі становитиме 2,5 години.

Альтернативні рейси

Альтернативні рейси з Кракова до Парижа пропонує бюджетна авіакомпанія Ryanair. Проте лоукостер літає у віддалений аеропорт Бове. Поїздка з нього до Парижа може займати до 2 годин у разі інтенсивного трафіку, а ціна квитка на автобус до міста сягає 20 євро в один кінець.

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Нагадаємо, Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що Трамп може завершити війну з росією. Майкл О’Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, заявив, що Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни.
Угорський лоукостер Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з Сібіу, Румунія. Рейси почнуть виконуватися з початку серпня 2025 року, але квитки на них уже доступні. На тиждень здійснюватиметься по два-три рейси за кожним із маршрутів.
Латвійська авіакомпанія airBaltic відмінить рейси до Риги з прикордонного польського аеропорту Жешув, що здебільшого були орієнтовані на українців. Авіаперевізник запустив цей маршрут наприкінці жовтня 2024 року та рекламував як ще одну можливість літати в умовах, коли небо України закрите. Частота польотів становила двічі на тиждень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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