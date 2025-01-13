airBaltic скасовує рейси, що були орієнтовані на українців — Finance.ua

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airBaltic скасовує рейси, що були орієнтовані на українців

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airBaltic скасовує рейси, що були орієнтовані на українців
airBaltic скасовує рейси, що були орієнтовані на українців
Латвійська авіакомпанія airBaltic відмінить рейси до Риги з прикордонного польського аеропорту Жешув, що здебільшого були орієнтовані на українців.
Про це пише Avianews.
Авіаперевізник запустив цей маршрут наприкінці жовтня 2024 року та рекламував як ще одну можливість літати в умовах, коли небо України закрите. Частота польотів становила двічі на тиждень.

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Через Ригу авіакомпанія пропонувала літати у Стокгольм, Берлін, Білунд, Копенгаген, Дюссельдорф, Гамбург, Дубай, Гельсінкі, Осло, Палангу, Турку, Таллінн, Вільнюс, Тампере.

Причини закриття маршруту

Маршрут Жешув-Ріга буде закритий у літньому сезоні разом із ще 18 маршрутами з Риги, Таллінна, Вільнюса та Тампере через проблеми з флотом. Зокрема, через брак двигунів та збільшення терміну їх обслуговування кілька літаків латвійського перевізника не зможуть виконувати польоти.
Хоча airBaltic анонсувала скасування рейсів у літньому сезоні, який розпочнеться наприкінці березня, у системі бронювання перевізника зазначено, що останній рейс Жешув-Ріга заплановано на 10 січня.
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Таке раннє закриття маршруту може бути пов’язане з тим, що він не виправдав очікувань авіаперевізника щодо завантаження та рентабельності у зимовий сезон, коли попит на перельоти менший.
Нагадаємо, раніше головний виконавчий директор Мартін Гаусс заявив, що латвійська авіакомпанія AirBaltic підготувала план відновлення польотів в Україну та реалізує його, щойно відкриється повітряний простір.
Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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