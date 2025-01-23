Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з румунського Сібіу (список) — Finance.ua

Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з румунського Сібіу (список) Сьогодні 11:46 — Фондовий ринок

Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з румунського Сібіу (список)

Угорський лоукостер Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з Сібіу, РУмунія.

Про це повідомляється на сторінці перевізника в Instagram

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Нові рейси літатимуть із Сібіу за такими напрямками:

Гамбург (Німеччина).

Франкфурт-Хан (Німеччина)

Базель — Мюлуз (Швейцарія).

Відень (Австрія).

Рим (Італія).

Мадрид (Іспанія).

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Рейси почнуть виконуватися з початку серпня 2025 року, але квитки на них уже доступні. На тиждень здійснюватиметься по два-три рейси за кожним із маршрутів.

Довідка Finance.ua:

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів. Wizz Smart слідує за найбюджетнішим тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40×30×20 см і вагою до 10 кг.

Wizz Air представив нову функцію під назвою Experiences. Послуга дозволяє клієнтам купувати квитки на різні заходи, такі як концерти, виставки, спортивні матчі тощо.

Наразі Wizz Air продає квитки за ще двома тарифами:

Wizz Go включає маленьку ручну поклажу, вибір стандартного місця і багаж 20 кг. До появи нового тарифу Wizz Go включав більше послуг — велику ручну поклажу, пріоритетну реєстрацію та безкоштовну реєстрацію в аеропорту;

найдорожчий тариф Wizz Plus включає велику та маленьку ручну поклажу, 32 кг багажу, вибір будь-якого місця без доплати, безплатну реєстрацію в аеропорту, відсутність збору за зміну рейсу та можливість повернути квиток із зарахуванням коштів на Wizz-рахунок.

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