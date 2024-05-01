У Wizz Air з’явилась нова послуга для туристів — Finance.ua

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У Wizz Air з’явилась нова послуга для туристів

Фондовий ринок
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У Wizz Air з’явилась нова послуга для туристів
У Wizz Air з’явилась нова послуга для туристів
Wizz Air представив нову функцію під назвою Experiences. Послуга дозволяє клієнтам купувати квитки на різні заходи, такі як концерти, виставки, спортивні матчі тощо.
Про це повідомляється на сайті Wizz Air.
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Мандрівники тепер мають можливість купувати квитки на різноманітні заходи, на додаток до бронювання авіаквитків.
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Широкий список включає заходи в більш ніж 65 країнах:
Діснейленд, екскурсії в Лувр, дегустації пива в Празі та багато іншого. Повний перелік доступних пропозицій можна знайти на офіційному сайті.
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Довідка Finance.ua:

  • Wizz Air продовжує скорочувати маршрутну мережу у декількох європейських країнах. Скасування маршрутів вплине багато країн Європи — Сербія, Італія, Греція, Румунія, Об'єднані Арабські Емірати, Франція, Єгипет, Ізраїль, Німеччина, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія, Саудівська Аравія, Великобританія, Литва, Кіпр, Люксембург, Мальта, Польща, Грузія, Йорданія, Албанія, Австрія, Латвія та Ісландія.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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