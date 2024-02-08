Wizz Air скасував понад 20 маршрутів з Польщі — Finance.ua

Wizz Air скасував понад 20 маршрутів з Польщі
Авіакомпанія Wizz Air скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі на літній сезон.
Про це пише портал yavp.pl.
Найбільше скорочення рейсів планують в аеропортах Вроцлава, Катовіце та Кракова. Скасування рейсів розпочнеться у квітні 2024 року.
Причина скасування маршрутів: виявлені несправності в двигунах, які встановлені на літаках Airbus A320neo та A321neo, які експлуатує Wizz Air. Авіалайнери чекають на додаткові перевірки.
Рейси скасують:
- із Вроцлава до Кутаїсі, Валенсії, Дубровніка, Бургаса, Родоса, Дортмунда, Бірмінгема;
- із Катовіце до Бергена, Осло-Торп, Акаби, Брюсселя-Шарлеруа, Кастельона, Ібіци;
- із Кракова до Кутаїсі, Стокгольма, Валенсії, Катанії, Бургаса, Бірмінгема, Лідса;
- із Варшави до Бірмінгема, Марракеша, Агадіра;
- із Гданська до Кутаїсі.
Крім того, частина рейсів Wizz Air із Польщі, заплановані у новому розкладі, з’являться пізніше, ніж планувалось. Зокрема, полетіти за окремими напрямками можна буде не з квітня, а з червня 2024 року.
Нагадаємо, раніше у Wizz Air повідомили, що додають нові рейси.
Нові рейси здійснюватимуться за маршрутами:
- Зальцбург (Австрія) — Лондон Лутон (Англія) — із 8 лютого 2024 року тричі на тиждень;
- Зальцбург (Австрія) — Скоп'є (Македонія) — із 1 квітня 2024 року тричі на тиждень;
- Зальцбург (Австрія) — Бухарест (Румунія) — із 2 квітня 2024 року тричі на тиждень;
- Абу-Дабі (ОАЕ) — Туркестан (Казахстан) — з 16 січня 2024 року — тричі на тиждень.
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