У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів — Finance.ua

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У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів

Фондовий ринок
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У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів
У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів
Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.
Про це пише Avianews.
Wizz Smart слідує за найбюджетнішим тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40×30×20 см і вагою до 10 кг.
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«На відміну від базового тарифу, Wizz Smart дає змогу взяти на борт літака на додачу до маленької ручної поклажі ще й валізу на коліщатках або іншу сумку з габаритами до 55×40×23 см і вагою до 10 кг. Він також включає пріоритетну посадку, безплатний вибір стандартного місця і можливість зареєструватися на рейс за 30 днів до вильоту», — пише Avianews.
Передбачається, що такий пакет послуг коштує дешевше, ніж якщо їх докуповувати додатково до тарифу Basic.
Однак в Avianews зазначають, що Wizz Air застосовує динамічне ціноутворення на послуги.
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Тому перед купівлею авіаквитка слід перевірити, чи не дешевше докупити необхідні сервіси до базового тарифу, а не купувати все в одному пакеті.
Наразі Wizz Air продає квитки за ще двома тарифами:
  • Wizz Go включає маленьку ручну поклажу, вибір стандартного місця і багаж 20 кг. До появи нового тарифу Wizz Go включав більше послуг — велику ручну поклажу, пріоритетну реєстрацію та безкоштовну реєстрацію в аеропорту;
  • найдорожчий тариф Wizz Plus включає велику та маленьку ручну поклажу, 32 кг багажу, вибір будь-якого місця без доплати, безплатну реєстрацію в аеропорту, відсутність збору за зміну рейсу та можливість повернути квиток із зарахуванням коштів на Wizz-рахунок.

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За матеріалами:
УНІАН
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