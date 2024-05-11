У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів — Finance.ua

У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів Сьогодні 17:05 — Фондовий ринок

У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

Про це пише Avianews.

Wizz Smart слідує за найбюджетнішим тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40×30×20 см і вагою до 10 кг.

Читайте також У Wizz Air з’явилась нова послуга для туристів

«На відміну від базового тарифу, Wizz Smart дає змогу взяти на борт літака на додачу до маленької ручної поклажі ще й валізу на коліщатках або іншу сумку з габаритами до 55×40×23 см і вагою до 10 кг. Він також включає пріоритетну посадку, безплатний вибір стандартного місця і можливість зареєструватися на рейс за 30 днів до вильоту», — пише Avianews.

Передбачається, що такий пакет послуг коштує дешевше, ніж якщо їх докуповувати додатково до тарифу Basic.

Однак в Avianews зазначають, що Wizz Air застосовує динамічне ціноутворення на послуги.

Тому перед купівлею авіаквитка слід перевірити, чи не дешевше докупити необхідні сервіси до базового тарифу, а не купувати все в одному пакеті.

Наразі Wizz Air продає квитки за ще двома тарифами:

Wizz Go включає маленьку ручну поклажу, вибір стандартного місця і багаж 20 кг. До появи нового тарифу Wizz Go включав більше послуг — велику ручну поклажу, пріоритетну реєстрацію та безкоштовну реєстрацію в аеропорту;

найдорожчий тариф Wizz Plus включає велику та маленьку ручну поклажу, 32 кг багажу, вибір будь-якого місця без доплати, безплатну реєстрацію в аеропорту, відсутність збору за зміну рейсу та можливість повернути квиток із зарахуванням коштів на Wizz-рахунок.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.