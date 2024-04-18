У Румунії полетіла авіакомпанія Bees Airlines, пов’язана з Україною — Finance.ua

У Румунії полетіла авіакомпанія Bees Airlines, пов’язана з Україною Сьогодні 16:41 — Фондовий ринок

У Румунії полетіла авіакомпанія Bees Airlines, пов’язана з Україною

Нова румунська авіакомпанія Bees Airlines, пов’язана з Україною, здійснила перші рейси.

На своєму сайті авіаперевізник заявив, що пройшов усі необхідні процедури та отримав сертифікат експлуатанта, який дозволяє розпочати діяльність.

За даними онлайн-радару Flightradar24, з 19 по 25 березня єдиний літак Bees Airlines здійснив кілька рейсів між столицею Румунії Бухарестом та румунським містом Крайова.

Сам авіаперевізник заявляє, що має намір виконувати міжнародні чартерні рейси з Бухареста на найпопулярніші курорти Єгипту, Туреччини та інших країн. Це дозволяє зробити висновок, що перші перельоти між містами Румунії були необхідні для завершення сертифікації та тренування екіпажів.

Флот Bees Airlines включає один літак Airbus A320 із реєстрацією YR-BUZ. Він випущений у 2003 році і раніше літав у Великій Британії та Австралії. На фюзеляж авіалайнера нанесена реклама турецького парку розваг «The land of legends».

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