Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації — Finance.ua

Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації Сьогодні 06:48 — Фондовий ринок

Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації

Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

«Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

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Аеропорт розробив операційний документ евакуації пасажирів та проводяться постійні тренування процедур евакуації людей.

Крім того, впродовж дії воєнного стану в аеропорту оптимізували штат працівників. Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу.

«Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів», — пояснили в пресслужбі.

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Нагадаємо, польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.

Міністерство розвитку громад спільно з керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — можуть відновити до кінця січня 2025 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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