Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною — Finance.ua

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Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною

Казна та Політика
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Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір наразі неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.
Про це він заявив під час Міжнародного транспортного форуму.
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«Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт», — сказав глава уряду.
Шмигаль зазначив, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.
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Крім того, він нагадав, що за останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей.
«Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань, завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн — агропродукція», — підкреслив прем’єр-міністр.
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Він зазначив, що це «вкотре підтверджує, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на регулярні обстріли портової інфраструктури ворогом».
За матеріалами:
Укрінформ
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