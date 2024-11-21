У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні — Finance.ua
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У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні

Казна та Політика
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У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні
У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні, freepik
Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.
Про це віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив в інтерв’ю проекту «Карп'як на Суспільному».
Він розповів, що від моменту ухвалення рішення про відкриття авіасполучення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі має пройти близько 45−50 днів. Але умовою для таких кроків є безпека пасажирів.
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«Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, задіяні сьогодні в країні за призначенням. Тому, коли ми матимемо достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогоднішній день, на жаль, це недоцільно», — наголосив Кулеба.
Він додав, що можливість відкриття авіасполучення у 2025 році безпосередньо залежить від ситуації на фронті.
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Нагадаємо, раніше старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року. За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Також Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
За матеріалами:
РБК-Україна
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