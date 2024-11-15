Державіація розглядає поетапне відкриття неба України для авіаперельотів — Reuters Вчора 15:49

Державіація розглядає поетапне відкриття неба України для авіаперельотів — Reuters

Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.

Про це пише Reuters.

Державна авіаційна служба України у письмовому коментарі Reuters зазначила, що розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації «за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня і впровадження додаткових заходів безпеки». Однак жодних конкретних термінів не було названо.

Україна вже майже рік обговорює відновлення авіаперельотів із європейськими авіаційними органами та авіакомпаніями, повідомив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон.

«Якщо регулятори визнають це безпечним і буде ухвалене політичне рішення, страхова галузь готова підтримати ці зусилля щодо відновлення», — зазначив Еллісон, маючи на увазі можливий запуск у 2025 році.

Еллісон підкреслив, що забезпечення безпеки повітряного простору є головним завданням, і навколо цього питання вже проведено багато роботи, але деталей не уточнив.

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Львівська область, яка межує з Польщею, рідше піддається російським атакам порівняно з іншими регіонами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та завдавали ударів дронами й ракетами. Аеропорт у Львові має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину.

Marsh McLennan допомагає українському уряду створити страхову програму для покриття ризиків комерційної авіації, повідомив Еллісон. Компанія вже веде страхування суден, що перевозять вантажі через коридор у Чорному морі.

До обговорень залучені учасники авіаційного сектору, додав він: «Національні перевізники, лоукостери та українські авіакомпанії проявляють інтерес і розглядають можливість участі у цьому проєкті».

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