Економія на авіаквитках: у який день тижня найвигідніше бронювати подорож — Finance.ua

Економія на авіаквитках: у який день тижня найвигідніше бронювати подорож Сьогодні 18:32 — Особисті фінанси

Економія на авіаквитках: у який день тижня найвигідніше бронювати подорож

Вартість квитків на літак може значно відрізнятися залежно від таких факторів, як попит, спосіб і час здійснення бронювання.

бронювання в неділю було дешевшим, ніж в інші дні тижня протягом п’яти років поспіль, пише А дослідження Airlines Reporting Corporation (ARC) показує, щопротягом п’яти років поспіль, пише Express

Дві різні людини, які бронюють один і той самий рейс, можуть заплатити на сотні фунтів більше в залежності від ряду факторів, і час є одним із найвпливовіших.

Організованість часто окупається, коли справа доходить до організації поїздок, але залишаючи купівлю квитків на на останню хвилину, ви можете в рази переплатити.

«Цікаве спостереження, що бронювання в неділю може бути кращим, ніж в інші дні тижня», — пише видання.

Дослідники виявили, що мандрівники, які бронюють рейси в неділю, можуть заощадити до 13% на внутрішніх і міжнародних рейсах порівняно з п’ятницею, яка часто є найдорожчим днем ​​для покупки.

Хоча точна причина такої різниці невідома, експерти вважають, що, це пов’язано із тим, що люди частіше бронюють подорожі під час робочого тижня та сприймають неділю як день для відпочинку чи проведення часу з родиною та друзями.

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Дослідження також показало, що бронювання рейсів за 28 днів до вильоту також може заощадити мандрівникам кошти. Згідно з отриманими даними, таким чином пасажири можуть зекономити в середньому 24%.

Існує також ряд інших способів заощадити гроші під час поїздок за кордон, наприклад, завчасне бронювання автостоянки в аеропорту та обмін валюти на дорогу перед поїздкою. Це пов’язано з тим, що обмінні пункти та банкомати в інших країнах можуть пропонувати гірший курс для обміну і часто мають комісії.

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