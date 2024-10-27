Названо найкращі авіакомпанії для подорожей світом у 2024 році — Finance.ua

Названо найкращі авіакомпанії для подорожей світом у 2024 році Сьогодні 16:02 — Фондовий ринок

Названо найкращі авіакомпанії для подорожей світом у 2024 році, freepik.com

Міжнародні подорожі ще ніколи не були такими доступними. Сучасні літаки середньої та великої дальності дозволяють дістатися до більшості міст світу за один або два рейси. Провідні авіакомпанії об’єднують понад 200 напрямків зі своїх базових аеропортів, забезпечуючи зручні маршрути для мандрівників.

Про п’ятірку найкращих авіаперевізників за міжнародною сполучуваністю розповідає visitukraine. today з посиланням на рейтинг від Simple Flying.

Turkish Airlines: найбільша мережа міжнародних маршрутів

Turkish Airlines є світовим лідером за кількістю міжнародних напрямків:

266 міжнародних напрямків;

обслуговує 130 країн;



52 внутрішні напрямки;



флот із 428 літаків.



Головним хабом авіакомпанії є міжнародний аеропорт Стамбула (IST). При цьому Turkish Airlines виконує рейси до Африки, Азії, Європи, Північної та Південної Америки. У США Turkish Airlines літає до 14 міст, включаючи Нью-Йорк, Атланту, Бостон, Денвер, Х’юстон і Маямі.

Цього року авіакомпанія додала до своєї мережі Мельбурн (Австралія) та Денвер (Колорадо, США). Рейс до Мельбурна виконується тричі на тиждень з проміжною посадкою в Сінгапурі.

Маршрут до Денвера став найдовшим для міжнародного аеропорту Денвера — 6130 миль (9866 км).

Найдовший безпосадковий рейс Turkish Airlines — зі Стамбула до Мехіко, що охоплює відстань 11 408 км.

Ryanair: бюджетний лідер європейських авіаперевезень

Ryanair посідає друге місце за кількістю міжнародних напрямків:

229 міжнародних напрямків;

обслуговує 37 країн;



5 внутрішніх напрямків;



флот із 583 літаків.



Хоча штаб-квартира Ryanair розташована в Дубліні, Ірландія, авіакомпанія створила численні хаби по всій Європі. Ryanair зосереджується на європейських маршрутах, але також виконує рейси до Африки та Азії.

Цікаво, що Ryanair є другим за величиною міжконтинентальним перевізником до Африки, попри те, що обслуговує лише одну країну — Марокко. Влітку 2024 року Ryanair розширила свою присутність у Марокко, запустивши 35 нових маршрутів.

British Airways: з’єднує всі континенти

British Airways посідає третє місце за міжнародною сполученістю:

196 міжнародних напрямків;

обслуговує 76 країн;



13 внутрішніх напрямків;



флот із 297 літаків.



British Airways — одна з небагатьох авіакомпаній, що виконує рейси до всіх шести населених континентів.

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Основним хабом є лондонський аеропорт Хітроу (LHR). Авіакомпанія обслуговує понад 25 напрямків у США.

Найдовші безпосадкові рейси British Airways:

Лондон (Хітроу) — Сантьяго: 11 630 км; Лондон (Хітроу) — Сінгапур: 10 886 км;

Лондон (Гетвік) — Маврикій: 9 726 км



Lufthansa: ключовий вузол європейських перевезень

Lufthansa займає четверте місце у рейтингу:

197 міжнародних напрямків;

обслуговує 73 країни;



17 внутрішніх напрямків;



флот із 310 літаків.



Головним хабом Lufthansa є аеропорт Франкфурта (FRA). Авіакомпанія виконує рейси до Африки, Азії, Європи, Північної та Південної Америки.

У США Lufthansa обслуговує близько 20 напрямків.

У 2024 році Lufthansa розпочала виконання нових рейсів:

Мюнхен — Сіетл (31 травня);

Франкфурт — Міннеаполіс (4 червня);



Франкфурт — Ралі-Дарем (6 червня).



Air France: п’ята за міжнародною сполученістю

Air France замикає п’ятірку найкращих міжнародних авіаперевізників:

177 міжнародних напрямків;

обслуговує 83 країни;



21 внутрішній напрямок;



флот із 275 літаків.



Базовим аеропортом Air France є паризький Шарль-де-Голль (CDG).

Авіакомпанія виконує рейси до Африки, Азії, Європи, Північної та Південної Америки.

Нові маршрути Air France у 2024 році:

Париж — Сальвадор (Бразилія): з 28 жовтня, тричі на тиждень;

Париж — Мале (Мальдіви): сезонний маршрут з 20 грудня по 5 січня 2025 року.



Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак згадував про відкриття одного з аеропортів в Україні. Ймовірно, йшлося про найвіддаленіше летовище в Ужгороді, але наразі це питання на паузі.

Поки там планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту.

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