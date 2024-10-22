Про відкриття аеропорту «Львів» під час війни: хоча б одне летовище має працювати — Finance.ua
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Про відкриття аеропорту «Львів» під час війни: хоча б одне летовище має працювати

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Про відкриття аеропорту «Львів» під час війни: хоча б одне летовище має працювати
Про відкриття аеропорту «Львів» під час війни: хоча б одне летовище має працювати
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що під час війни хоча б один із аеропортів України мав би працювати.
Таку думку він висловив в інтерв’ю РБК-Україна, відповідаючи на питання про можливе відновлення роботи міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.
«Є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах», — сказав він.
Мер запевнив, що у разі ухвалення такого рішення, журналісти першими про це дізнаються.
«Є багато летовищ в Україні, і, я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати», — зазначив Садовий.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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