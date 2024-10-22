Для дочірньої авіакомпанії «Нової Пошти» частково відкрили небо — ЗМІ (оновлено) Вчора 18:10

Для дочірньої авіакомпанії «Нової Пошти» частково відкрили небо — ЗМІ (оновлено)

Авіакомпанії Supernova Airlines надали ліцензію на експлуатацію повітряних ліній Львів — Прага та Київ — Прага.

Про це пише сайт Крила з посиланням на наказ ДАСУ № 789 від 21.10.2024.

Рейси можуть виконуватися до семи разів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Зазначається, що до Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.

Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному на літаку Boeing 737−800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу «Боїнг 737−800SF» до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.

У пресслужбі компанії прокоментували, що літаки «Нової Пошти» не літатимуть до Львова і Києва.

Мова йде «лише про видачу дозволу на чартерні рейси всередині ЄС». Небо над Україною закрите, тому про жодні польоти в нашому повітряному просторі не йдеться.

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