Для дочірньої авіакомпанії «Нової Пошти» частково відкрили небо — ЗМІ (оновлено) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для дочірньої авіакомпанії «Нової Пошти» частково відкрили небо — ЗМІ (оновлено)

235
Для дочірньої авіакомпанії «Нової Пошти» частково відкрили небо — ЗМІ (оновлено)
Для дочірньої авіакомпанії «Нової Пошти» частково відкрили небо — ЗМІ (оновлено)
Авіакомпанії Supernova Airlines надали ліцензію на експлуатацію повітряних ліній Львів — Прага та Київ — Прага.
Про це пише сайт Крила з посиланням на наказ ДАСУ № 789 від 21.10.2024.
Рейси можуть виконуватися до семи разів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.
Зазначається, що до Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.
Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.
Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.
18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному на літаку Boeing 737−800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу «Боїнг 737−800SF» до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.
У пресслужбі компанії прокоментували, що літаки «Нової Пошти» не літатимуть до Львова і Києва.
Мова йде «лише про видачу дозволу на чартерні рейси всередині ЄС». Небо над Україною закрите, тому про жодні польоти в нашому повітряному просторі не йдеться.
За матеріалами:
Крила
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.