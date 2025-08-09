Збиткові перевезення: метрополітени яких міст мають найгірші фінансові результати — Finance.ua

Збиткові перевезення: метрополітени яких міст мають найгірші фінансові результати Сьогодні 22:39 — Світ

Збиткові перевезення: метрополітени яких міст мають найгірші фінансові результати

Попри зростання доходів у 2023−2025 роках, усі українські метрополітени залишаються глибоко збитковими. Найгірша ситуація в Київського метрополітену, тоді як метротрам у Кривому Розі демонструє стабільне зростання доходу і відносну фінансову стійкість.

Аналітики «Слово і діло» зібрали й порівняли показники чотирьох метрополітенів: Києва, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу (метротрам) з 2019 до 2025 року (перше півріччя).

Інфографіка: «Слово і діло»

Доходи від реалізації послуг

У 2019 році найбільший дохід мав Київський метрополітен — 3,39 млрд грн. У 2020−2021 роках цей показник скоротився майже вдвічі через пандемію COVID-19, а з початком повномасштабної війни в 2022-му — ще майже вдвічі: лише 1,08 млрд грн.

У 2023−2024 роках дохід зріс до 1,63 млрд, а за перше півріччя 2025 року становив 833,6 млн грн — це на 3,3% більше, ніж за перше півріччя 2024-го (тоді було 806,6 млн грн).

У Харкові падіння було драматичнішим: з 1,28 млрд грн у 2019-му до 158 млн у 2022-му і лише 24,4 млн у 2023-му. У 2024 році дохід трохи зріс (29,4 млн), а за перше півріччя 2025-го становив 65,7 млн — більше, ніж за весь попередній рік, але все ще набагато менше, ніж до війни. Варто додати, що у Харкові діє безоплатний проїзд у комунальному транспорті, у тому числі у метро, з травня 2022 року.

У Дніпра показники доходу стабільніші: з 19,1 млн грн у 2019 році до пікових 22 млн у 2021-му, з подальшим незначним зниженням у 2024 (19,8 млн). У 2025 році за перше півріччя підприємство заробило 10,3 млн грн.

Кривий Ріг — єдиний, чий дохід не впав у 2022 році, а зріс у понад 30 разів — з 15,3 млн грн у 2021 році до 516,9 млн у 2022-му. У 2023 році — ще більше (552 млн), у 2024 — 554,2 млн, а за перше півріччя 2025 року — 295,7 млн грн. Це може свідчити про зміну моделей оплати чи субсидування (наприклад, перехід до компенсації з бюджету). У Кривому Розі проїзд також безоплатний, для жителів міста з травня 2021, для решти пасажирів — з квітня 2022.

Чистий фінансовий результат: збитки зростають

Усі метрополітени щороку завершували з фінансовими збитками, крім Кривого Рогу в 2022-му (+6,6 млн грн). Найгірша ситуація — в Києві: з -635,5 млн у 2019-му збитки зросли до -2,9 млрд у 2024 році. За перше півріччя 2025-го — вже -2,59 млрд грн.

У Харкові ситуація теж загострилась: у 2023 році збитки сягнули -431,9 млн, а в першому півріччі 2025 року вже -234,5 млн — це більше, ніж за весь 2021 рік.

У Дніпра найбільші збитки — у 2023 році (-60,2 млн), у 2024-му — -36,6 млн, а у першій половині 2025 року — -14,2 млн грн.

У Кривому Розі після прибутку в 2022 році, ситуація знову погіршилась: збитки у 2023−2024 роках становили -11,3 млн і -20,8 млн відповідно, а в першому півріччі 2025 року — -18,9 млн.

