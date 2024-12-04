У київському метро назвали собівартість проїзду — Finance.ua

У київському метро назвали собівартість проїзду Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

У київському метро назвали собівартість проїзду

У 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становить 36,90 грн для одного пасажира.

Про це повідомили в «Київському метрополітені» у відповідь на запит Суспільного.

У комунальному підприємстві прокоментували інформацію про можливий безкоштовний проїзд в підземці, зазначивши, що тарифи встановлює виконавчий орган Київміськради (КМДА).

Відповідно до звіту про фінансові результати, за 9 місяців роботи збиток «Київського метрополітену» становить 3 069 752 тис. грн, а собівартість перевезення одного пасажира складає 36,90 грн.

Раніше екскерівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський заявляв, що обґрунтований тариф становить понад 30 гривень, але під час війни вартість поїздок не зростатиме. Наразі в метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.

Цьогоріч столична підземка вже перевезла понад 200 млн пасажирів. У 2023-му — близько 232 млн, а в 2022-му — 162 млн.

Довідка Finance.ua:

у КП «Київський метрополітен» йдуть працювати жінки. Загалом на підприємстві працюють 41% жінок і 59% - чоловіків. Загалом період адаптації спеціаліста до умов підприємства займає близько 12 місяців;

у Києві відновили будівництво метро на Виноградар. Компанія «Автострада» розпочала роботи над продовженням будівництва Сирецько-Печерської лінії метро;

Київський метрополітен пропонує пільговий проїзд для певних категорій громадян. Це робить переміщення містом більш доступним і забезпечує додаткову підтримку соціально вразливим групам населення.

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