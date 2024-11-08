У Києві відновили будівництво метро на Виноградар — Finance.ua

У Києві відновили будівництво метро на Виноградар Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

У Києві відновили будівництво метро на Виноградар, Фото: Autostrada

Компанія «Автострада» розпочала роботи над продовженням будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на столичний житловий масив Виноградар.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що загалом передбачено будівництво двох станцій — «Мостицька» та «Проспект Правди».

Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом — методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» — відкритим способом.

Фото: Autostrada

Повідомляється, що загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») становить 3, 78 км.

Наразі на ділянці «Мостицька» — «Проспект Правди» фахівці компанії «Автострада» продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю.

«Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, продовжуємо влаштовувати ремонтно придатну гідроізоляційну систему з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію», — пояснюють в компанії.

Фото: Autostrada

Там додають, що така гідроізоляція була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Також на готових ділянках тунелю фахівці виконують зворотну засипку грунтом. На інших будівельних майданчиках об’єкта ведуться підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає 6 будівельних дільниць.

В «Автостраді» наголошують, що спорудження метро на Виноградар компанія розпочала за власні обігові кошти, без жодних авансів.

Зауважимо, компанія «Автострада» була визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві.

Вартість робіт складає 13,78 мільярда гривень, а завершити будівництво планують через 2,5 року.

Нагадаємо, у грудні 2023 року через зрив зазначених термінів «Київський метрополітен» розірвав договір з підрядником («Київметробуд») на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і «Київметробуд» уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.

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