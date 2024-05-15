Метро на Виноградар: у «Київському метрополітені» розповіли, скільки ще часу будуватимуть — Finance.ua

Метро на Виноградар: у «Київському метрополітені» розповіли, скільки ще часу будуватимуть Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Метро на Виноградар: у «Київському метрополітені» розповіли, скільки ще часу будуватимуть

В. о. начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Вигівський заявив, що на добудову метро на Виноградар може знадобитися ще до 30 місяців, тобто 2,5 роки.

Про це він сказав в ефірі «Київ24», відповідаючи на запитання щодо будівництва та нового підрядника, якого шукають.

Читайте також Київметрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар

Вигівський зауважив, що стосовно проведення закупівель та подальшого укладання договору жодних перепон чи заборон немає.

«Ми на цей час за оголошеною закупівлею чекаємо до 28 числа, попередньо, результатів подання пропозицій потенційними учасниками», — зазначив він.

Читайте також У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар

На запитання, які терміни будуть задовільними для завершення будівництва метро на Виноградар, Вигівський розповів: «Ми зі свого боку орієнтуємося на розроблену проектну документацію, яка пройшла державну експертизу. Згідно зазначеної документації, у нас термін будівництва і закінчення робіт — це до 30 місяців. Тому ми для себе орієнтуємося, що це буде максимум цей проміжок часу».

Він уточнив, що це нешвидкий процес, і не можна сказати, що, наприклад, за півроку чи рік після відновлення робіт метро з’явиться.

Читайте також У Києві відновили будівництво метро на Виноградар

«Ми сподіваємося, що до 30 місяців — це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи, з урахуванням на цей час наявних умов для виконання цих робіт», — сказав Вигівський.

Довідка Finance.ua:

метро на Виноградар почали будувати ще у 2019 році. Планувалося, що дві нові станції відкриються у грудні 2021 року. Утім, відкриття нових станцій переносилося двічі і наразі жодна з них не побудована;

у квітні 2024 року суд стягнув з підрядника будівництва метро на Виноградар 139 млн грн на користь громади Києва. Було встановлено, що комерційна структура, всупереч законодавству, розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.