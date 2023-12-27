У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар — Finance.ua
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У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар

Казна та Політика
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У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар
У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар
КП «Київський метрополітен» проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву Виноградар.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.
Чинний генпідрядник «Київметробуд», який виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 млрд грн, перебуває у глибокій кризі. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.
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«Наскільки я розумію, [від „Київметробуду“ не залишилось] практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу», — сказав Поворозник.
За словами першого заступника, замовник будівництва оцінить і заактує виконані роботи. Виявлені факти зловживань будуть передані правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо «Київметробуду».
Нагадаємо, «Київський метрополітен» розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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