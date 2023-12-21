Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету — Finance.ua

Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету Сьогодні 09:12

Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету

У Києві приблизно на півроку закрили найновішу ділянку метрополітену — шість станцій на «синій» гілці, відкритих у період з 2010 до 2013 року. Причина — між станціями «Либідська» та «Деміївська» потрібно проводити аварійні роботи через порушення герметизації тунелю та його затоплення.

Як виявилось, перші тріщини в тунелі з’явилися ще через три місяці після відкриття «Деміївської», наразі правоохоронці вивчають, чому так сталося. Після цієї, без перебільшення, НП для міста, спливли на поверхню й інші проблеми з метрополітеном. Вже відомо, що влітку проводитимуть плановий ремонт між «Почайною» та «Тараса Шевченка» — як запевнили в адміністрації, без закриття станцій.

«Слово і діло» вирішило подивитись, скільки коштів на утримання та розвиток метро в останні роки виділялося з бюджету столиці.

У 2011 році на утримання та розвиток київського метрополітену у бюджеті міста передбачили 22,9 млн гривень. Наступного року витрати зросли до 41,8 млн (+82,5%).

У 2013 році витрати на столичний метрополітен зросли до 363,6 млн гривень (+769,9%).

У 2014 році витрати на утримання та розвиток метро скоротилися на 82,1% - до 65 млн гривень. У 2015 році вони зросли до 151,8 млн (+133,5%).

У бюджеті-2016 на утримання та розвиток київського метро заклали 114 млн гривень (-24,9%), у бюджеті-2017 — 52,6 млн гривень (-53,9%).

У 2018−2019 роках бюджетні витрати на столичний метрополітен різко зросли порівняно з попереднім періодом — до 2,6 млрд гривень (+4843%) та 1 млрд 425,1 млн гривень (-45,2%) відповідно. Це сталося за рахунок виділення коштів на будівництво метро на Виноградар.

В 2020 році на метро в бюджеті заклали всього 4,2 млн гривень, у 2021 році - 20,1 млн, у 2022 році - 273,8 млн, у 2023 році - 41,6 млн.

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