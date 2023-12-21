Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету

56
Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету
Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету
У Києві приблизно на півроку закрили найновішу ділянку метрополітену — шість станцій на «синій» гілці, відкритих у період з 2010 до 2013 року. Причина — між станціями «Либідська» та «Деміївська» потрібно проводити аварійні роботи через порушення герметизації тунелю та його затоплення.
Як виявилось, перші тріщини в тунелі з’явилися ще через три місяці після відкриття «Деміївської», наразі правоохоронці вивчають, чому так сталося. Після цієї, без перебільшення, НП для міста, спливли на поверхню й інші проблеми з метрополітеном. Вже відомо, що влітку проводитимуть плановий ремонт між «Почайною» та «Тараса Шевченка» — як запевнили в адміністрації, без закриття станцій.
«Слово і діло» вирішило подивитись, скільки коштів на утримання та розвиток метро в останні роки виділялося з бюджету столиці.
Утримання та розвиток метро Києва: скільки коштів виділяли із столичного бюджету
У 2011 році на утримання та розвиток київського метрополітену у бюджеті міста передбачили 22,9 млн гривень. Наступного року витрати зросли до 41,8 млн (+82,5%).
У 2013 році витрати на столичний метрополітен зросли до 363,6 млн гривень (+769,9%).
У 2014 році витрати на утримання та розвиток метро скоротилися на 82,1% - до 65 млн гривень. У 2015 році вони зросли до 151,8 млн (+133,5%).

Читайте також: Ремонти в метро Києва: як столиця опинилася на межі катастрофи

У бюджеті-2016 на утримання та розвиток київського метро заклали 114 млн гривень (-24,9%), у бюджеті-2017 — 52,6 млн гривень (-53,9%).
У 2018−2019 роках бюджетні витрати на столичний метрополітен різко зросли порівняно з попереднім періодом — до 2,6 млрд гривень (+4843%) та 1 млрд 425,1 млн гривень (-45,2%) відповідно. Це сталося за рахунок виділення коштів на будівництво метро на Виноградар.
В 2020 році на метро в бюджеті заклали всього 4,2 млн гривень, у 2021 році - 20,1 млн, у 2022 році - 273,8 млн, у 2023 році - 41,6 млн.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.