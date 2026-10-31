У Польщі посилять вимоги до отримання громадянства

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації пропонує ускладнити отримання польського громадянства. Іноземці повинні скласти іспит, покращити мовні навички та збільшити термін легального проживання в Польщі.

Отримання польського громадянства може стати складнішим. МВСіА підготувало проєкт змін до закону. Запропоновані положення передбачають суворіші вимоги до іноземців. Серед змін пропонується запровадити обов’язковий іспит на знання про Польщу, вищий рівень володіння польською мовою та продовження терміну легального проживання в країні. Нові правила мають на меті забезпечити ретельнішу перевірку фінансового становища осіб, які подають заяву на отримання польського громадянства.

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У відомстві пояснили, що посилення вимог пов’язане зі збільшенням кількості іноземців, які проживають у Польщі, та зростанням інтересу до польського паспорта. Нові правила, перш за все, спрямовані на забезпечення національної безпеки та перевірку реальних зв’язків заявників з Польщею.

Однією з найважливіших запропонованих змін є запровадження тесту на громадянство. Іноземці, які прагнуть отримати громадянство Польщі, повинні будуть скласти іспит, що визначатиме рівень їхніх знань про Польщу. Наразі перелік питань до цього тесту не оприлюднено.

Міністерство пропонує підвищити необхідний рівень володіння польською мовою — з нинішнього B1до B2.

Законопроєкт також пропонує подовжити термін легального проживання в Польщі для отримання громадянства, проте поки що термін не визначено.

При подачі заяви на громадянство буде встановлюватися, чи насправді центр житттєвих інтересів іноземця знаходиться в Польщі, зокрема перевірятиметься податкове резиденство та встановлюватиметься мінімальний рівень доходу.

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Додатковою умовою буде наявність легального права на проживання у певному житлі. Проєкт також передбачає обов’язковість подання декларації на вірність Республіці Польща.

Міністерство внутрішніх справ має намір розширити перелік підстав, які призведуть до відмови у визнанні іноземця громадянином Польщі. У певних випадках винесення негативного рішення буде обов’язковим. Зокрема мова про осіб, які подають підроблені документи або надають неправдиву інформацію. Негативне рішення отримуватимуть ті іноземці, які становлять загрозу державній безпеці чи громадському порядку.

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МВСіА пропонує додати пункт, про можливість відібрання набутого громадянства. Це буде можливо, якщо виявиться, що рішення було отримано на основі неправдивих заяв, підроблених документів або приховування важливої ​​інформації.