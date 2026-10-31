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Скільки Польща ще не прийматиме мігрантів — деталі

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Скільки Польща ще не прийматиме мігрантів — деталі
Скільки Польща ще не прийматиме мігрантів — деталі
Європейська комісія ще на рік звільнить Польщу від зобов’язання приймати мігрантів або платити за їх неприйняття.
Офіційне оголошення рішення заплановано на 4 листопада, пише inpoland.
Обов’язковий механізм солідарності є частиною міграційного пакту ЄС — правил, що стосуються нелегальної міграції та перевірки шукачів притулку з третіх країн.
Правила діють на всій території ЄС з червня цього року. Так званий міграційний пакт зобов’язує держави-члени підтримувати країни, що зазнають міграційного тиску.
Вони можуть зробити це трьома способами:
  • приймаючи мігрантів шляхом переселення,
  • сплачуючи грошові внески (близько 20 000 євро на кожного мігранта, якому відмовляє у притулку).
  • або надаючи технічну допомогу та допомогу у сфері обладнання.
Минулого року Європейська Комісія визначала Польщу як країну, що перебуває під ризиком посилення міграційного тиску, і таку, що переживає складну міграційну ситуацію.
Через ці обставини Польщу було звільнено від своїх зобов’язань за Міграційним пактом ЄС. Тоді на рішення Брюсселя вплинула, насамперед, велика кількість біженців з України та постійний міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.
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Порівняно з минулим роком ситуація не змінилася. Біженці з України і надалі проживають у Польщі, а міграційний тиск з боку Білорусі не послабився. З огляду на ці фактори Польща ще на рік буде звільнена від обов’язку приймати мігрантів, сплачувати штрафи за їх неприйняття та надсилати оперативну підтримку.
Такі «звільнення» є тимчасовими. Рішення ухвалюється на рік.
За неофіційною інформацією, рішення вже ухвалено. Офіційно його мають оголосити 4 листопада.
Раніше ми писали, що Польща стала найбільшим покупцем золота серед центробанків. Центральні банки продовжують активно поповнювати золоті резерви у 2026 році, хоча їхня політика стала більш різноспрямованою. Найбільше золота цього року придбала Польща — близько 90 тонн.
За даними дослідження BestBrokers на основі даних World Gold Council, Польща додала до резервів 20,2 тонни золота в січні, 11,2 тонни в лютому, 14 тонн у березні, 18,2 тонни у квітні та 18,6 тонни у травні.
Другим за обсягом покупцем у 2026 році став Китай, який збільшив золоті резерви на 60 тонн. Узбекистан придбав 40,4 тонни, Казахстан — 28,7 тонни, Чехія — 12,5 тонни.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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