Скільки Польща ще не прийматиме мігрантів — деталі

Європейська комісія ще на рік звільнить Польщу від зобов’язання приймати мігрантів або платити за їх неприйняття.

Офіційне оголошення рішення заплановано на 4 листопада, пише inpoland

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Обов’язковий механізм солідарності є частиною міграційного пакту ЄС — правил, що стосуються нелегальної міграції та перевірки шукачів притулку з третіх країн.

Правила діють на всій території ЄС з червня цього року. Так званий міграційний пакт зобов’язує держави-члени підтримувати країни, що зазнають міграційного тиску.

Вони можуть зробити це трьома способами:

приймаючи мігрантів шляхом переселення,

сплачуючи грошові внески (близько 20 000 євро на кожного мігранта, якому відмовляє у притулку).

або надаючи технічну допомогу та допомогу у сфері обладнання.

Минулого року Європейська Комісія визначала Польщу як країну, що перебуває під ризиком посилення міграційного тиску, і таку, що переживає складну міграційну ситуацію.

Через ці обставини Польщу було звільнено від своїх зобов’язань за Міграційним пактом ЄС. Тоді на рішення Брюсселя вплинула, насамперед, велика кількість біженців з України та постійний міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.

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Порівняно з минулим роком ситуація не змінилася. Біженці з України і надалі проживають у Польщі, а міграційний тиск з боку Білорусі не послабився. З огляду на ці фактори Польща ще на рік буде звільнена від обов’язку приймати мігрантів, сплачувати штрафи за їх неприйняття та надсилати оперативну підтримку.

Такі «звільнення» є тимчасовими. Рішення ухвалюється на рік.

За неофіційною інформацією, рішення вже ухвалено. Офіційно його мають оголосити 4 листопада.

Раніше ми писали, що Польща стала найбільшим покупцем золота серед центробанків. Центральні банки продовжують активно поповнювати золоті резерви у 2026 році, хоча їхня політика стала більш різноспрямованою. Найбільше золота цього року придбала Польща — близько 90 тонн.

Польща додала до резервів 20,2 тонни золота в січні, 11,2 тонни в лютому, 14 тонн у березні, 18,2 тонни у квітні та 18,6 тонни у травні. За даними дослідження BestBrokers на основі даних World Gold Council,додала до резервів 20,2 тонни золота в січні, 11,2 тонни в лютому, 14 тонн у березні, 18,2 тонни у квітні та 18,6 тонни у травні.