Що у світі подорожчає найбільше: причини

Через спровоковані росією проблеми із судноплавством у Чорному морі глобальні ціни на продукти у 2026−2027 роках зростуть на 17%.
Загалом вже цьогоріч з низки причин сировинні товари подорожчають на 23%.
Як повідомляє Reuters, пише obozrevatel.
Причини
Як йдеться у доповіді Світового банку Commodity Markets Outlook, головними чинниками стрибка стали стрибок цін на енергоносії, збої у морських перевезеннях через війну на Близькому Сході, проблеми з транспортуванням зерна в Чорному морі, а також високий попит на захисні активи, зокрема золото.
Енергоносії, нафта, природний газ, продовольство та метали стрімко подорожчали на тлі накопичення глобальних шоків.
У Світовому банку застерігають, що ситуація може погіршитися у разі подальшої ескалації на Близькому Сході та продовження атак на російську нафтову інфраструктуру.
Енергоносії та нафта
Ціни на енергоресурси у 2026 році зросли на 32%, досягнувши найвищого рівня з 2022 року.
Глобальні запаси нафти суттєво вичерпалися, а її світове пропозиція скоротиться на 5,2% — це найбільше падіння за 40 років (поза межами рецесії 2020 року). Середня ціна нафти марки Brent очікується на рівні $92 за барель.
Продовольство
Ціни на продукти харчування зростуть на понад 10% у 2026 році через проблеми із судноплавством у Чорному морі, та ще на 7% у 2027 році (сукупне зростання складе майже 18%).
Причиною додаткового тиску називають прогнози найсильнішого кліматичного явища Ель-Ніньйо з 1950 року. Ціни на добрива (зокрема сечовину) зростуть на 14% у 2026 році.
Метали та дорогоцінні метали
Ціни на промислові метали підскочать на 25%, оновивши історичні максимуми для алюмінію, міді та олова через перебої в постачанні та високий попит із боку секторів відновлюваної енергетики, електромобілів і дата-центрів. Дорогоцінні метали подорожчають на 40% на тлі невизначеності та пошуку безпечних гаваней інвесторами/
До речі, останнім часом українці збільшили купівлю золота.
У вересні 2026 року українці придбали 602 тройські унції золота на суму близько $2,6 млн. Це на 4% більше, ніж у серпні.