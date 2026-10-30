Що у світі подорожчає найбільше: причини

Через спровоковані росією проблеми із судноплавством у Чорному морі глобальні ціни на продукти у 2026−2027 роках зростуть на 17%.

Загалом вже цьогоріч з низки причин сировинні товари подорожчають на 23%.

Як повідомляє Reuters , пише obozrevatel.

Причини

Як йдеться у доповіді Світового банку Commodity Markets Outlook, головними чинниками стрибка стали стрибок цін на енергоносії, збої у морських перевезеннях через війну на Близькому Сході, проблеми з транспортуванням зерна в Чорному морі, а також високий попит на захисні активи, зокрема золото.

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Енергоносії, нафта, природний газ, продовольство та метали стрімко подорожчали на тлі накопичення глобальних шоків.

У Світовому банку застерігають, що ситуація може погіршитися у разі подальшої ескалації на Близькому Сході та продовження атак на російську нафтову інфраструктуру.

Енергоносії та нафта

Ціни на енергоресурси у 2026 році зросли на 32%, досягнувши найвищого рівня з 2022 року.

Глобальні запаси нафти суттєво вичерпалися, а її світове пропозиція скоротиться на 5,2% — це найбільше падіння за 40 років (поза межами рецесії 2020 року). Середня ціна нафти марки Brent очікується на рівні $92 за барель.

Продовольство

Ціни на продукти харчування зростуть на понад 10% у 2026 році через проблеми із судноплавством у Чорному морі, та ще на 7% у 2027 році (сукупне зростання складе майже 18%).

Причиною додаткового тиску називають прогнози найсильнішого кліматичного явища Ель-Ніньйо з 1950 року. Ціни на добрива (зокрема сечовину) зростуть на 14% у 2026 році.

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Метали та дорогоцінні метали

Ціни на промислові метали підскочать на 25%, оновивши історичні максимуми для алюмінію, міді та олова через перебої в постачанні та високий попит із боку секторів відновлюваної енергетики, електромобілів і дата-центрів. Дорогоцінні метали подорожчають на 40% на тлі невизначеності та пошуку безпечних гаваней інвесторами/